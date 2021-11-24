Один из форвардов Баварии сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий "Баварии" Эрик-Максим Чупо-Мотинг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

32-летний камерунец находится на самоизоляции, сообщается, что он чувствует себя хорошо, несмотря на то, что у него обнаружили болезнь.

В сезоне-2021/22 Чупо-Мотинг провел 12 матчей за "Баварию", на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.