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Один из форвардов Баварии сдал положительный тест на коронавирус

Германия
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Игрок пропустит несколько матчей

Один из форвардов Баварии сдал положительный тест на коронавирус

Lukas Barth-Tuttas - Pool/Getty Images

Новина українською

Нападающий "Баварии" Эрик-Максим Чупо-Мотинг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

32-летний камерунец находится на самоизоляции, сообщается, что он чувствует себя хорошо, несмотря на то, что у него обнаружили болезнь.

В сезоне-2021/22 Чупо-Мотинг провел 12 матчей за "Баварию", на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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