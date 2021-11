Оливер Кан: Никто не заслужил Золотой мяч так, как Роберт Левандовский

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан высоко оценил шансы форварда первой команды немецкого гранда Роберта Левандовского на Золотой мяч-2021.

Kahn on Lewandowski: "Robert only needed 29 games to score 41 goals. With that he has set a record that will never be broken, except perhaps by himself. He's the best striker in the world. I would be deeply disappointed if Lewy didn't win the BdO. Nobody deserves it like him" pic.twitter.com/cxcE7MAxxC