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Оливер Кан: Никто не заслужил Золотой мяч так, как Роберт Левандовский

Германия
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Оливер Кан: Никто не заслужил Золотой мяч так, как Роберт Левандовский

Getty Images / Global Images Ukraine

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Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан высоко оценил шансы форварда первой команды немецкого гранда Роберта Левандовского на Золотой мяч-2021.

"Роберту понадобилось всего 29 матчей, чтобы забить 41 гол. Этот рекорд не побьют никогда, это под силу, возможно, только самому Левандовскому. Это лучший нападающий мира. Я буду глубоко разочарован, если Леви не получит Золотой мяч. Никто не заслужил его так, как он".

В текущем сезоне Роберт провел 19 матчей, забил 25 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 60 миллионов евро. Левандовский в матче группового этапа ЛЧ с "Динамо" отличился в 9-м матче турнира подряд. Он единственный футболист в истории, кому это удавалось дважды.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Золотой мяч
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