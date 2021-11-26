Оливер Кан: Никто не заслужил Золотой мяч так, как Роберт Левандовский

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан высоко оценил шансы форварда первой команды немецкого гранда Роберта Левандовского на Золотой мяч-2021.

"Роберту понадобилось всего 29 матчей, чтобы забить 41 гол. Этот рекорд не побьют никогда, это под силу, возможно, только самому Левандовскому. Это лучший нападающий мира. Я буду глубоко разочарован, если Леви не получит Золотой мяч. Никто не заслужил его так, как он".

Kahn on Lewandowski: "Robert only needed 29 games to score 41 goals. With that he has set a record that will never be broken, except perhaps by himself. He's the best striker in the world. I would be deeply disappointed if Lewy didn't win the BdO. Nobody deserves it like him" pic.twitter.com/cxcE7MAxxC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 25, 2021

В текущем сезоне Роберт провел 19 матчей, забил 25 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 60 миллионов евро. Левандовский в матче группового этапа ЛЧ с "Динамо" отличился в 9-м матче турнира подряд. Он единственный футболист в истории, кому это удавалось дважды.