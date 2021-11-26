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Нагельсманн : У Рангника всё получится в Манчестер Юнайтед

Германия
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Тренер разговаривал с Ральфом

Нагельсманн : У Рангника всё получится в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что общался с руководителем "Локомотива" по спорту и развитию Ральфом Рангником о его назначении главным тренером в "Манчестер Юнайтед".

"Я написал ему по поводу перехода и сказал, что это здорово. У него всё получится в "Манчестер Юнайтед", учитывая то, в какой футбол играют его команды. Уверен, "Манчестер Юнайтед" проведёт хорошие матчи в ближайшие несколько недель. Я бы хотел, чтобы он остался там и после следующего лета", — цитирует Нагельсманна Topmercato со ссылкой на Sky Sports.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн
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