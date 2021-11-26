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Штутгарт – Майнц 2:1. Швабы прервали череду неудач

Германия
(1 голосов)

Серия из трёх поражений осталась позади

Штутгарт – Майнц 2:1. Швабы прервали череду неудач

Фото: VfB Stuttgart

Новина українською

Бундеслига, 13-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Майнц" 2:1

Голы: Ито (21), Соса (51) – Хак (38)

"Штутгарт": Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Соса, Каразор, Эндо, Массимо (Мвумпа, 85) – Мангаля (Климович, 63), Фёрстер (Нарти, 63) – Мармуш (Штенцель, 82)

"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Немет (Штах, 75) – Кариколь, Боэтиюс, Баррейру (Штегер, 75), Джэ Сон, Видмер – Буркардт (Салаи, 75), Онисиво (Ингвартсен, 75)

Предупреждения: Мангаля (36) – Кариколь (8)

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В статье: Майнц Штутгарт
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