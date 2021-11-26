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Штутгарт – Майнц 2:1. Швабы прервали череду неудач
Серия из трёх поражений осталась позади
Фото: VfB Stuttgart
Бундеслига, 13-й тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Майнц" 2:1
Голы: Ито (21), Соса (51) – Хак (38)
"Штутгарт": Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Соса, Каразор, Эндо, Массимо (Мвумпа, 85) – Мангаля (Климович, 63), Фёрстер (Нарти, 63) – Мармуш (Штенцель, 82)
"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Немет (Штах, 75) – Кариколь, Боэтиюс, Баррейру (Штегер, 75), Джэ Сон, Видмер – Буркардт (Салаи, 75), Онисиво (Ингвартсен, 75)
Предупреждения: Мангаля (36) – Кариколь (8)
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