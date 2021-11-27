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Вольфсбург – Боруссия Д. Прогноз на матч Бундеслиги на 27.11.21
С Холандом в составе
Фото: Faisal HQ
Бундеслига, 13-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд 16:30
Трансляция – Megogo
Вольфсбург
В последние недели "Вольфсбург" за собой ведёт открытие нынешнего сезона Лукас Нмеча. 5 голов форварда в 7 последних матчах не остались незамеченными тренером сборной Германии Ханси Фликом – и Лукас дебютировал за "бундестим" в игре с Лихтенштейном (9:0).
Последний мяч Нмеча позволил "волкам" вырвать ничью против "Арминии" (2:2) в субботу. Этот результат дал команде Флориана Кофельдта занять 6-ю позицию, всего в двух пунктах от третьего места. Кофельдт перевёл "Вольфсбург" на 3-4-3 с момента, как заменил на посту тренера Марка ван Боммеля в прошлом месяце.
К матчу с Дортмундом в строй вернулись Лакруа после дисквалификации и Гилавоги после травмы. Оба займут позиции в центре обороны вместе с Бруксом – оптимальное сочетание.
Боруссия Д
"Боруссия" выиграла 4 из 5 последних матчей Бундеслиги. Хотя последняя игра со "Штутгартом" (2:1) была весьма потной – Марко Ройс принёс победу голом в последние минуты. Учитывая, что Эрлинг Холанд вылетел после 8-го тура, справились хорошо.
Тем не менее, автор 9 голов Дотмунда в 6 матчах Бундеслиги восстановился, но выйдет максимум на камео в концовке. Джуд Беллингем вылетел из-за травмы колена, а Азар пополнил и так полный лазарет на пару с Геррейру. Слева сыграет сомнительный Нико Шульц, а Понгранчич может оказаться в основе, если Марко Розе решит отзеркалить схему соперника.
Статистика и факты
Дортмунд – единственная команда Бундеслиги, которой форвард "волков" Вут Вегорст ещё не забивал
"Вольфсбург" проиграл "Боруссии" 6 последних встреч, набрав лишь очко в последних 12
"Вольфсбург" не забивает "Боруссии" в Бундеслиге 9 матчей кряду – антирекорд лиги (847 минут)
Хуммельс может сыграть свой 300-й матч за "Боруссию" в Бундеслиге
Ориентировочные составы
"Вольфсбург": Перван – Лакруа, Гилавоги, Брукс. – Баку, Вранкс, Арнольд, Отавио – Нмеча, Вегорст, Герхардт
"Боруссия" Д: Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Джан, Витсель, Дауд – Брандт, Мален, Ройс
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Вольфсбург" – "Боруссия" Д от UA-Футбол
"Вольфсбург" может даже прорвать на долгожданный гол Дортмунду, но победа всё равно должна остаться за гостями. Уж больно безнадёжен "Вольфсбург" с "Боруссией" в последние годы. Прогноз: 1:2.
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