Бундеслига, 13-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд 16:30

Трансляция – Megogo

Вольфсбург

В последние недели "Вольфсбург" за собой ведёт открытие нынешнего сезона Лукас Нмеча. 5 голов форварда в 7 последних матчах не остались незамеченными тренером сборной Германии Ханси Фликом – и Лукас дебютировал за "бундестим" в игре с Лихтенштейном (9:0).

Последний мяч Нмеча позволил "волкам" вырвать ничью против "Арминии" (2:2) в субботу. Этот результат дал команде Флориана Кофельдта занять 6-ю позицию, всего в двух пунктах от третьего места. Кофельдт перевёл "Вольфсбург" на 3-4-3 с момента, как заменил на посту тренера Марка ван Боммеля в прошлом месяце.

К матчу с Дортмундом в строй вернулись Лакруа после дисквалификации и Гилавоги после травмы. Оба займут позиции в центре обороны вместе с Бруксом – оптимальное сочетание.

Боруссия Д

"Боруссия" выиграла 4 из 5 последних матчей Бундеслиги. Хотя последняя игра со "Штутгартом" (2:1) была весьма потной – Марко Ройс принёс победу голом в последние минуты. Учитывая, что Эрлинг Холанд вылетел после 8-го тура, справились хорошо.

Тем не менее, автор 9 голов Дотмунда в 6 матчах Бундеслиги восстановился, но выйдет максимум на камео в концовке. Джуд Беллингем вылетел из-за травмы колена, а Азар пополнил и так полный лазарет на пару с Геррейру. Слева сыграет сомнительный Нико Шульц, а Понгранчич может оказаться в основе, если Марко Розе решит отзеркалить схему соперника.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

Дортмунд – единственная команда Бундеслиги, которой форвард "волков" Вут Вегорст ещё не забивал

"Вольфсбург" проиграл "Боруссии" 6 последних встреч, набрав лишь очко в последних 12

"Вольфсбург" не забивает "Боруссии" в Бундеслиге 9 матчей кряду – антирекорд лиги (847 минут)

Хуммельс может сыграть свой 300-й матч за "Боруссию" в Бундеслиге

Ориентировочные составы

"Вольфсбург": Перван – Лакруа, Гилавоги, Брукс. – Баку, Вранкс, Арнольд, Отавио – Нмеча, Вегорст, Герхардт

"Боруссия" Д: Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Джан, Витсель, Дауд – Брандт, Мален, Ройс

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Вольфсбург" – "Боруссия" Д от UA-Футбол

"Вольфсбург" может даже прорвать на долгожданный гол Дортмунду, но победа всё равно должна остаться за гостями. Уж больно безнадёжен "Вольфсбург" с "Боруссией" в последние годы. Прогноз: 1:2.