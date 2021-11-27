Бундеслига. Эффектное возвращение Холанда, безумная перестрелка Хоффе и Гройтера

“Вольфсбург” прервал одно из двух проклятий в матчах с “Боруссией”: забил Дортмунду впервые за 10 последних личных встреч, но всё равно уступил – уже 7-ой раз подряд в Бундеслиге этому сопернику, и в 12 раз в 13 последних дуэлях.

Уже на второй минуте громадный Ваут Вегорст подставил свою голову и увенчал быстрый выпад “волков” своим пятым голов в сезоне. Дортмунд наказали за просто чудовищный провал в прессинге. К середине тайма “Боруссия” стала поджимать хозяев и посадила сразу 4-х “волков” на предупреждения. Один из этих фолов пришёлся на штрафную площадь, где Лакруа завалил Шульца – вот так возвращение после дисквалификации. Наказание уверенно исполнил Эмре Джан – 1:1.

После перерыва “Боруссия” оформила свою очередную победу с камбеком по ходу встречи, а на первый план вышел Дониэлл Мален. 30-миллионный голландкий новичок наконец начал доказывать, что может в будущем стать преемником Холанда, когда Эрлинг пойдёт на повышение. Третий гол в трёх последних матчах после тотального голевого молчания в первые месяцы – добрый знак. Мален дальним ударом проверил голкипера-дублёра Первана на 55-й минуте, и не прогадал.

На 73-й Мален уступил место на поле Холанду, который сразу отметил своё возвращение после травмы эффектным голом в падении. 10-й гол Эрлинга в этом розыгрыше Бундеслиги поставил точку в матче, и позволил “Боруссии” как минимум на пару часов возглавить таблицу вместо “Баварии”. Напряжение перед Der Klassiker в следующую субботу уже вовсю назревает.

Бундеслига, 13-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д 1:3

Голы: Вегхорст (2) – Джан (35, пен), Холанд (80)

"Вольфсбург": Перван – Брукс, Гиловоги (Филипп, 90+1), Лакруа – Руссийон (Отавио, 61), Вранкс, Арнольд, Баку (Мбабу, 75)– Нмеча (Вальдшмидт, 61), Лукебакио

"Боруссия": Кобель – Шульц (Загаду, 85), Хуммельс, Аканджи, Менье – Дауд, Джан (Витсель, 85) – Брандт, Ройс, Вольф (Кнауф, 62) – Мален (Холанд, 73)

Предупреждения: Лукебакио (25), Лакруа (32), Нмеча (37), Арнольд (42) – Вольф (60)

Гройтер, "Шпортпарк Ронхоф"

"Гройтер" – "Хоффенхайм" 3:6

Голы: Левелинг (22), Тильманн (46), Хргота (67) – Бебу (32, 62, 80), Раттер (40), Рюттер (57), Мейерхофер (66, автогол)

Кёльн, "РейнЭнерги"

"Кёльн" – "Боруссия" М 4:1

Голы: Любичич (55), Ут (77), Дуда (78), Андерссон (90) – Хофманн (74)

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Фрайбург" 2:1

Голы: Полтер (54), Пантович (82) – Линхарт (51)

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" – "Аугсбург" 1:1

Гол: Рихтер (40) – Грегорич (90+7)