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Бундеслига. Эффектное возвращение Холанда, безумная перестрелка Хоффе и Гройтера
Веселое начало немецкого уикэнда
Фото: Faisal HQ, Twitter
“Вольфсбург” прервал одно из двух проклятий в матчах с “Боруссией”: забил Дортмунду впервые за 10 последних личных встреч, но всё равно уступил – уже 7-ой раз подряд в Бундеслиге этому сопернику, и в 12 раз в 13 последних дуэлях.
Уже на второй минуте громадный Ваут Вегорст подставил свою голову и увенчал быстрый выпад “волков” своим пятым голов в сезоне. Дортмунд наказали за просто чудовищный провал в прессинге. К середине тайма “Боруссия” стала поджимать хозяев и посадила сразу 4-х “волков” на предупреждения. Один из этих фолов пришёлся на штрафную площадь, где Лакруа завалил Шульца – вот так возвращение после дисквалификации. Наказание уверенно исполнил Эмре Джан – 1:1.
После перерыва “Боруссия” оформила свою очередную победу с камбеком по ходу встречи, а на первый план вышел Дониэлл Мален. 30-миллионный голландкий новичок наконец начал доказывать, что может в будущем стать преемником Холанда, когда Эрлинг пойдёт на повышение. Третий гол в трёх последних матчах после тотального голевого молчания в первые месяцы – добрый знак. Мален дальним ударом проверил голкипера-дублёра Первана на 55-й минуте, и не прогадал.
На 73-й Мален уступил место на поле Холанду, который сразу отметил своё возвращение после травмы эффектным голом в падении. 10-й гол Эрлинга в этом розыгрыше Бундеслиги поставил точку в матче, и позволил “Боруссии” как минимум на пару часов возглавить таблицу вместо “Баварии”. Напряжение перед Der Klassiker в следующую субботу уже вовсю назревает.
Бундеслига, 13-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Боруссия" Д 1:3
Голы: Вегхорст (2) – Джан (35, пен), Холанд (80)
"Вольфсбург": Перван – Брукс, Гиловоги (Филипп, 90+1), Лакруа – Руссийон (Отавио, 61), Вранкс, Арнольд, Баку (Мбабу, 75)– Нмеча (Вальдшмидт, 61), Лукебакио
"Боруссия": Кобель – Шульц (Загаду, 85), Хуммельс, Аканджи, Менье – Дауд, Джан (Витсель, 85) – Брандт, Ройс, Вольф (Кнауф, 62) – Мален (Холанд, 73)
Предупреждения: Лукебакио (25), Лакруа (32), Нмеча (37), Арнольд (42) – Вольф (60)
Гройтер, "Шпортпарк Ронхоф"
"Гройтер" – "Хоффенхайм" 3:6
Голы: Левелинг (22), Тильманн (46), Хргота (67) – Бебу (32, 62, 80), Раттер (40), Рюттер (57), Мейерхофер (66, автогол)
Кёльн, "РейнЭнерги"
"Кёльн" – "Боруссия" М 4:1
Голы: Любичич (55), Ут (77), Дуда (78), Андерссон (90) – Хофманн (74)
Бохум, "Воновия Рурштадион"
"Бохум" – "Фрайбург" 2:1
Голы: Полтер (54), Пантович (82) – Линхарт (51)
Берлин, "Олимпийский стадион"
"Герта" – "Аугсбург" 1:1
Гол: Рихтер (40) – Грегорич (90+7)
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