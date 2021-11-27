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Холанд забил за Боруссию в первом матче после месяца в лазарете

Германия
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Нападающий не теряет свои кондиции

Холанд забил за Боруссию в первом матче после месяца в лазарете

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил гол в ворота "Вольфсбурга" в матче 13-го тура Бундеслиги (3:1).

Норвежцу удалось отличиться на 73-й минуте гостевого поединка. При этом результативную передачу на него отдал немец Юлиан Брандт.

Напомним, в сегодняшем поединке против "Вольфсбурга" Эрлинг вышел на поле впервые с 19 октября, восстановившись от травмы. Это его 10-й гол в 6-м матче текущего розыгрыша чемпионата.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург (Вольфсбург) Эрлинг Холанд
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