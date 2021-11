Холанд забил за Боруссию в первом матче после месяца в лазарете

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил гол в ворота "Вольфсбурга" в матче 13-го тура Бундеслиги (3:1).

Норвежцу удалось отличиться на 73-й минуте гостевого поединка. При этом результативную передачу на него отдал немец Юлиан Брандт.

Напомним, в сегодняшем поединке против "Вольфсбурга" Эрлинг вышел на поле впервые с 19 октября, восстановившись от травмы. Это его 10-й гол в 6-м матче текущего розыгрыша чемпионата.

Erling Haaland has scored just 7 minutes into his return from injury.



He now has 50 Bundesliga goals in 50 games…at just 21 years old.



