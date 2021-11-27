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Холанд забил за Боруссию в первом матче после месяца в лазарете
Нападающий не теряет свои кондиции
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил гол в ворота "Вольфсбурга" в матче 13-го тура Бундеслиги (3:1).
Норвежцу удалось отличиться на 73-й минуте гостевого поединка. При этом результативную передачу на него отдал немец Юлиан Брандт.
Напомним, в сегодняшем поединке против "Вольфсбурга" Эрлинг вышел на поле впервые с 19 октября, восстановившись от травмы. Это его 10-й гол в 6-м матче текущего розыгрыша чемпионата.
Erling Haaland has scored just 7 minutes into his return from injury.— Joe Pompliano (@JoePompliano) November 27, 2021
He now has 50 Bundesliga goals in 50 games…at just 21 years old.
Unreal ????pic.twitter.com/KhNJq9KYIl
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