Бундеслига, 13-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Арминия" 1:0

Гол: Сане (71)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес (Зюле, 90), Упамекано, Павар – Горецка (Мусиала, 56), Толиссо – Сане (Гнабри, 71), Мюллер, Коман – Левандовски

"Арминия": Ортега – Андраде (де Медина, 78), Нильссон, Пипер, Брюннер – Василиадис (Фернандеш, 78), Притль, Шепф (Серра, 90) – Окугава, Клос (Ласме, 78), Виммер (Хак, 64)

Предупреждение: Эрнандес (64) – Ласме (82)

“Бавария” добыла трудовую победу над “Арминией” благодаря единственному голу Лероя Сане. Этот результат позволил команде Юлиана Нагельсманна сохранить за собой первую строчку в таблице, снова опередив “Боруссию” на один пункт. Важный успех перед выездным Der Klassiker в Дортмунде в следующую субботу.

Предпоследняя команда Бундеслиги здорово закрылась на своей половине поля и 70 минут достойно отбивалась от чемпиона. Это и повод для похвалы аутсайдера, но в первую очередь причина для критики “Баварии” – три последние победы Мюнхена во всех турнирах были минимальными, и ни разу им не удалось забить больше двух мячей – под конец календарного года топливо на исходе.

Отсутствие Йозуа Киммиха вновь сказалось – Толиссо явно не справлялся с ролью плеймейкера, а вместе с французом на редкость блеклую игру провёл Горецка – недаром Леона сняли в начале второго тайма. Гнабри и Зюле вернулись после карантина, но их выходы на замену на игру особо не повлияли.

Вся острота в итоге исходила от Мюллера (6 передач под удар), и “Бавария” взяла не качеством, а количеством – дальний удар Лероя Сане, ставшим для него шестым за игру, оставил Ортегу не у дел. Недаром Нагельсманн так верит в экс-игрока “Манчестер Сити”.

“Арминия” была готова играть только на удержание, и после пропущенного ожидаемо так и не сумела навязать борьбу. 1:0. Нетипично скромно для “Баварии”, но результат сейчас важнее.