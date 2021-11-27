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Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги за календарный год
У мюнхенцев 102 гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 13-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" дома минимально обыграла "Арминию". Единственный мяч в игре на счету у вингера Лероя Сане.
У команды Юлиана Нагельсманна 102 забитых мяча в рамках Бундеслиги в 2021-м году - это рекорд национального первенства.
Прошлий лучший результат принадлежал "Кельну" - тогда немецкая команда зибла 101 мяч за календарный 1977 год.
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Источник:Gracenote Live
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