Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги за календарный год

В матче 13-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" дома минимально обыграла "Арминию". Единственный мяч в игре на счету у вингера Лероя Сане.

У команды Юлиана Нагельсманна 102 забитых мяча в рамках Бундеслиги в 2021-м году - это рекорд национального первенства.

Прошлий лучший результат принадлежал "Кельну" - тогда немецкая команда зибла 101 мяч за календарный 1977 год.