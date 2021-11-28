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Мюллер: Левандовский должен получить Золотой мяч - и точка!

Германия
(1 голосов)

Немец восхищается своим партнером

Мюллер: Левандовский должен получить Золотой мяч - и точка!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер высказался о том, кто должен получить "Золотой мяч" в этом году:

"Левандовски должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, в Испании скажут, что Бензема тоже был хорош. Но Леви выиграл все трофеи с "Баварии", а потом вручение приза отменили. Но Левандовски не остановился, и в этом сезоне он побил бомбардирский рекорд в Германии.

Посмотрите, что он делает со сборной Польши – это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне.

Левандовски должен получить "Золотой мяч", – заявил Мюллер.

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Золотой мяч
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Источник:
Bayern & Germany

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
28.11.2021 в 13:16
а Зинченко забыли звезду МС и Украины--в крайнем случае Малину --правда не золотым а деревяным мячом --они 2 дуба
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oda1979 (Запорожье)
28.11.2021 в 12:45
Точка точка запятая вышла рожица кривая..
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Red_Cat (Салоники)
28.11.2021 в 12:04
Бензена уже получил свой приз. Правда, не реально, а условно. А жаль.
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Zapp Brannigan (Київ)
28.11.2021 в 11:54
По справедливості ЗМ треба давати за 2 минулі сезони, бо торік не давали ж. І тут 100% Роберт кращий.
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