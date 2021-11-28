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Мюллер: Левандовский должен получить Золотой мяч - и точка!
Немец восхищается своим партнером
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер высказался о том, кто должен получить "Золотой мяч" в этом году:
"Левандовски должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, в Испании скажут, что Бензема тоже был хорош. Но Леви выиграл все трофеи с "Баварии", а потом вручение приза отменили. Но Левандовски не остановился, и в этом сезоне он побил бомбардирский рекорд в Германии.
Посмотрите, что он делает со сборной Польши – это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне.
Левандовски должен получить "Золотой мяч", – заявил Мюллер.
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