Мюллер: Левандовский должен получить Золотой мяч - и точка!

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер высказался о том, кто должен получить "Золотой мяч" в этом году:

"Левандовски должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, в Испании скажут, что Бензема тоже был хорош. Но Леви выиграл все трофеи с "Баварии", а потом вручение приза отменили. Но Левандовски не остановился, и в этом сезоне он побил бомбардирский рекорд в Германии.

Посмотрите, что он делает со сборной Польши – это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне.

Левандовски должен получить "Золотой мяч", – заявил Мюллер.