Даже Герд Мюллер позади: Холанд быстрее всех достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге

Во вчерашнем матче 13-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала волевую гостевую победу над "Вольфсбургом" со счетом 1:3 и увеличила отрыв от третьего "Фрайбурга". Третий гол в свой актив записал Эрлинг Холанд , который вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил сем игр.

Это взятие ворот стало уже 50-м для норвежца в Бундеслиге. Холанд – футболист, который быстрее всего достигал этой отметки. Ему понадобилось 50 матчей. Также Эрлинг стал самым молодым игроком, отличившимся 50 раз – в возрасте 21 года 4 месяца и 6 дней.

