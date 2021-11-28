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Даже Герд Мюллер позади: Холанд быстрее всех достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге

Германия
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Его эффективность поражает

Даже Герд Мюллер позади: Холанд быстрее всех достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Во вчерашнем матче 13-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала волевую гостевую победу над "Вольфсбургом" со счетом 1:3 и увеличила отрыв от третьего "Фрайбурга". Третий гол в свой актив записал Эрлинг Холанд, который вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил сем игр.

Это взятие ворот стало уже 50-м для норвежца в Бундеслиге. Холанд – футболист, который быстрее всего достигал этой отметки. Ему понадобилось 50 матчей. Также Эрлинг стал самым молодым игроком, отличившимся 50 раз – в возрасте 21 года 4 месяца и 6 дней.

Отметим, что также на его счету 15 голов в немецком чемпионате. Холланд делает результативное действие каждые 62 минуты.

На данный момент нападающий идет вторым в списке лучших бомбардиров текущего мезона Бундеслиги с 10-ю голами. У форварда "Баварии" Роберта Левандовского на четыре мяча больше, но и на шесть проведенных игр тоже больше (13 против семи у норвежца).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
28.11.2021 в 12:53
Жаль, что у таких классных играков, как Холланд и Левандовски гражданство к примеру не Германии или Франции - на клубном уровне они могут выигрывать все, что только можно, а вот со сборными не повезло.
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