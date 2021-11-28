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Даже Герд Мюллер позади: Холанд быстрее всех достиг отметки в 50 голов в Бундеслиге
Его эффективность поражает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Во вчерашнем матче 13-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала волевую гостевую победу над "Вольфсбургом" со счетом 1:3 и увеличила отрыв от третьего "Фрайбурга".
Это взятие ворот стало уже 50-м для норвежца в Бундеслиге. Холанд – футболист, который быстрее всего достигал этой отметки. Ему понадобилось 50 матчей. Также Эрлинг стал самым молодым игроком, отличившимся 50 раз – в возрасте 21 года 4 месяца и 6 дней.
50 – Borussia Dortmund’s Erling Haaland scored his 50th goal in the Bundesliga today – no other player in BL history has reached that mark in as few appearances (50) or at such a young age as the Norwegian (21 years 4 months 6 days). Machine. #WOBBVB pic.twitter.com/289FhPK8tI— OptaFranz (@OptaFranz) November 27, 2021
Отметим, что также на его счету 15 голов в немецком чемпионате. Холланд делает результативное действие каждые 62 минуты.
На данный момент нападающий идет вторым в списке лучших бомбардиров текущего мезона Бундеслиги с 10-ю голами. У форварда "Баварии" Роберта Левандовского на четыре мяча больше, но и на шесть проведенных игр тоже больше (13 против семи у норвежца).
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