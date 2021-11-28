Левандовский - игрок 2021 года по версии IFFHS

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим игроком года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Поляк занял первое место в голосовании, набрав 150 баллов. Второе место занял форвард "ПСЖ" Лео Месси с 105 голосами. Тройку лучших замкнул полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо - 40 пунктов. Примечательно, что Криштиану Роналду занял 7-е место с 15 пунктами.

В прошлом году IFFHS также признала Левандовского лучшим футболистом.

Напомним, завтра France Football огласит результаты голосования за "Золотой мяч". Роберт также в списке главных номинантов на эту награду.