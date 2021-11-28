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Левандовский - игрок 2021 года по версии IFFHS
Поляк получает эту награду второй год подряд
FC Bayern München
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим игроком года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Поляк занял первое место в голосовании, набрав 150 баллов. Второе место занял форвард "ПСЖ" Лео Месси с 105 голосами. Тройку лучших замкнул полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо - 40 пунктов. Примечательно, что Криштиану Роналду занял 7-е место с 15 пунктами.
В прошлом году IFFHS также признала Левандовского лучшим футболистом.
Напомним, завтра France Football огласит результаты голосования за "Золотой мяч". Роберт также в списке главных номинантов на эту награду.
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