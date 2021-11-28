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Бундеслига. Айнтрахт – Унион 2:1. Орлы набирают высоту
"Айнтрахт" добывает третью победу кряду
Фото: imago images
Бундеслига, 13-й тур
Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"
"Айнтрахт" – "Унион" 2:1
Гол: Соу (22), Ндика (90+5) – Крузе (62, пен)
"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хасебе, Тута – Костич, Якич, Соу, Чендлер – Камада, Линдстрём (Ахе, 77) – Борре (Пасиенсия, 68)
"Унион": Люте – Баумгратль, Кнохе, Фридрих – Очипка (Гисельман, 90), Прёмель, Хедира (Рюэрсон, 58), Харагучи (Беккер, 58), Триммель – Крузе (Озтунали, 76), Авоньи (Фогльзаммер, 76)
Предупреждения: Кнохе (59), Прёмель (39), Люте (90+1), Беккер (90+4)
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