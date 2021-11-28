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РБ Лейпциг – Байер 1:3. Тихая магия Виртца

Германия
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"Фармацевты" потихоньку возвращаются

РБ Лейпциг – Байер 1:3. Тихая магия Виртца

Фото: Getty Images

Новина українською

Бундеслига, 13-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Байер" 1:3

Голы: Силва (62) – Виртц (21), Диаби (34), Фримпонг (64)

Нереализованный пенальти: Собослаи (87, штанга)

"РБ Лейпциг": Мартинес – Анхелиньо, Гвардиол, Клостерман (Бонна, 85), Мукиеле – Лаймер (Хенрикс, 73), Кампль (Адамс, 73), Форсберг (Хайдара, 85) – Нкунку – Силва, Бробби (Собослаи, 43)

"Байер": Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг – Андрих (Демирбай, 80), Паласиос – Адли (Арангис, 63), Виртц (Амири, 88), Диаби (Аларио, 88) – Шик (Коссуну, 62)

Предупреждения: Форсберг (38) – Андрих (14), Градецки (82), Фримпонг (90+2)

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В статье: Байер (Леверкузен) РБ Лейпциг
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