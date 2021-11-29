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Клуб Бундеслиги уволил главного тренера и уже назначил нового
Неудачные результаты заставили руководство решиться на смену специалиста
Фото: herthabsc.com
"Герта" на своем официальном сайте объявила об уходе Паля Дардая с должности главного тренера.
Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами немецкой команды.
Отметим, что руководство клуба сразу назвало имя нового тренера. До конца сезона берлинцев будет тренировать Тайфун Коркун. 47-летний специалист известен по работе с"Байером" и "Штутгартом".
Напомним, "Герта" занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги (4 победы, 2 ничьи и 7 поражений).
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