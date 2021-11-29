Клуб Бундеслиги уволил главного тренера и уже назначил нового

"Герта" на своем официальном сайте объявила об уходе Паля Дардая с должности главного тренера.

Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами немецкой команды.

Отметим, что руководство клуба сразу назвало имя нового тренера. До конца сезона берлинцев будет тренировать Тайфун Коркун. 47-летний специалист известен по работе с"Байером" и "Штутгартом".

Напомним, "Герта" занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги (4 победы, 2 ничьи и 7 поражений).