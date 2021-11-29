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Марез, Шик и Ламела номинированы на премию Пушкаша от ФИФА
Автор самого красивого гола определится 17 января
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА опубликовала список номинантов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Победитель определится голосованием всех желающих.
За звание автора самого красивого гола года будут бороться как мужчины, так и женщины.
Номинантами стали Луис Диас Маруланда, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Эвангелос Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.
Желающие проголосовать могут
???? Presenting the #Puskas Award 2021 nominees ????— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021
???????? Luis Díaz
???????? Gauthier Hein
???????? Érik Lamela
???????? Valentino Lazaro
???????? Riyad Mahrez
???????? Sandra Owusu-Ansah
???????? Vangelis Pavlidis
???????? Daniela Sánchez
???????? Patrik Schick
???????? Mehdi Taremi
???????????????????????????? Caroline Weir
????️ ????????????????: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx
Церемония награждения состоится в Цюрихе 17 января, тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.
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