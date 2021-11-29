Марез, Шик и Ламела номинированы на премию Пушкаша от ФИФА

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Победитель определится голосованием всех желающих.

За звание автора самого красивого гола года будут бороться как мужчины, так и женщины.

Номинантами стали Луис Диас Маруланда, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Эвангелос Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.

Желающие проголосовать могут сделать это на сайте ФИФА.

???? Presenting the #Puskas Award 2021 nominees ????



???????? Luis Díaz

???????? Gauthier Hein

???????? Érik Lamela

???????? Valentino Lazaro

???????? Riyad Mahrez

???????? Sandra Owusu-Ansah

???????? Vangelis Pavlidis

???????? Daniela Sánchez

???????? Patrik Schick

???????? Mehdi Taremi

???????????????????????????? Caroline Weir



????️ ????????????????: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Церемония награждения состоится в Цюрихе 17 января, тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.