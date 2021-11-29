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Марез, Шик и Ламела номинированы на премию Пушкаша от ФИФА

Германия
(1 голосов)

Автор самого красивого гола определится 17 января

Марез, Шик и Ламела номинированы на премию Пушкаша от ФИФА

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА опубликовала список номинантов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Победитель определится голосованием всех желающих.

За звание автора самого красивого гола года будут бороться как мужчины, так и женщины.

Номинантами стали Луис Диас Маруланда, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Эвангелос Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.

Желающие проголосовать могут сделать это на сайте ФИФА.

Церемония награждения состоится в Цюрихе 17 января, тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.

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В статье: ФИФА Эрик Ламела Рияд Марез Патрик Шик премия Пушкаша
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Источник:
fifa.com

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