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Роберт Левандовский – нападающий года по версии France Football
Поляк получил награду-заглушку?
FC Bayern München
France Football объявил обладателя награды нападающего года – им стал страйкер "Баварии" Роберт Левандовский.
В прошлом сезоне Роберт побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, забив 40 мячей за сезон в Бундеслиге.
Также Роберт имел голевую серию из 19 матчей подряд, в которых поляк забивал во всех турнирах.
The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! ???? #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
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Acsakal (Kharkiv)
29.11.2021 в 22:16
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