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Роберт Левандовский – нападающий года по версии France Football

Германия
(2 голосов)

Поляк получил награду-заглушку?

Роберт Левандовский – нападающий года по версии France Football

FC Bayern München

Новина українською

France Football объявил обладателя награды нападающего года – им стал страйкер "Баварии" Роберт Левандовский.

В прошлом сезоне Роберт побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, забив 40 мячей за сезон в Бундеслиге.

Также Роберт имел голевую серию из 19 матчей подряд, в которых поляк забивал во всех турнирах.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Золотой мяч france football
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
29.11.2021 в 22:16
Тьфу, мля. Невже знову "месити" будуть? Як це вже набридло...
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