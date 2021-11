Роберт Левандовский – нападающий года по версии France Football

France Football объявил обладателя награды нападающего года – им стал страйкер "Баварии" Роберт Левандовский.

В прошлом сезоне Роберт побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, забив 40 мячей за сезон в Бундеслиге.

Также Роберт имел голевую серию из 19 матчей подряд, в которых поляк забивал во всех турнирах.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! ???? #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki