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Агент Левандовского: Золотой мяч принадлежит Роберту

Германия
(1 голосов)

Агент прокомментировал результаты церемонии

Агент Левандовского: Золотой мяч принадлежит Роберту

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовского Пини Захави прокомментировал итоги голосования "Золотого мяча".

"Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда футбола. Но "Золотой мяч"-2021 не принадлежит ему, не в этот раз. "Золотой мяч" принадлежит Роберту Левандовскому", — цитирует агента "твиттер Bayern & Germany".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из "Челси".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Золотой мяч
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
30.11.2021 в 19:23
ФФ - идиоты!
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