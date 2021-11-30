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Агент Левандовского: Золотой мяч принадлежит Роберту
Агент прокомментировал результаты церемонии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовского Пини Захави прокомментировал итоги голосования "Золотого мяча".
"Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда футбола. Но "Золотой мяч"-2021 не принадлежит ему, не в этот раз. "Золотой мяч" принадлежит Роберту Левандовскому", — цитирует агента "твиттер Bayern & Germany".
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из "Челси".
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