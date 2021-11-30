Агент Левандовского: Золотой мяч принадлежит Роберту

Агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовского Пини Захави прокомментировал итоги голосования "Золотого мяча".

"Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда футбола. Но "Золотой мяч"-2021 не принадлежит ему, не в этот раз. "Золотой мяч" принадлежит Роберту Левандовскому", — цитирует агента "твиттер Bayern & Germany".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из "Челси".