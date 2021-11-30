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Источник: Боруссия поборется за Влаховича, если Холанд уйдет
Серб перерос "фиалок"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Боруссия Дортмунд" будет бороться за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, если Эрлинг Холанд уйдет летом, сообщает Джанлука Ди Марцио. "Шмелям" придется посоревноваться с "Ювентусом" и "Тоттенхэмом".
Как сообщает источник, подписать игрока следующим летом хотят "Ювентус", для которого это цель номер один, и "Тоттенхэм".
При этом подчеркивается, что зимой продажа Влаховича в АПЛ маловероятна, поскольку "Арсенал", предпринимавший шаги для этого трансфера, столкнулся в проблемами в переговорах с агентами игрока, а другие клубы не стремятся заключить сделку в январе.
В текущем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.
❌ Dušan Vlahović to the Premier League is unlikely, Arsenal was the only club that wanted the player.— Football Daily (@footballdaily) November 30, 2021
`⏳ Juventus and Borussia Dortmund are both interested in signing him next summer
[via @DiMarzio] pic.twitter.com/RusD4zWThV
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