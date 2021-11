Источник: Боруссия поборется за Влаховича, если Холанд уйдет

"Боруссия Дортмунд" будет бороться за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, если Эрлинг Холанд уйдет летом, сообщает Джанлука Ди Марцио. "Шмелям" придется посоревноваться с "Ювентусом" и "Тоттенхэмом".

Как сообщает источник, подписать игрока следующим летом хотят "Ювентус", для которого это цель номер один, и "Тоттенхэм".

При этом подчеркивается, что зимой продажа Влаховича в АПЛ маловероятна, поскольку "Арсенал", предпринимавший шаги для этого трансфера, столкнулся в проблемами в переговорах с агентами игрока, а другие клубы не стремятся заключить сделку в январе.

В текущем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.

