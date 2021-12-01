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France Football может вручить Левандовскому Золотой мяч

Германия
(3 голосов)

Он будет вручен поляку за достижения в 2020 году

France Football может вручить Левандовскому Золотой мяч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре допустил, что издание может пересмотреть своё решение об отмене "Золотого мяча" – 2020 и вручить приз форварду "Баварии" Роберту Левандовскому.

"Мы можем подумать об этом, но при этом должны уважать историю "Золотого мяча", построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовского были бы отличные шансы", – цитирует Ферре Watson.

Напомним, "Золотой мяч" по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: "Ты заслужил свой "Золотой мяч". Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году".

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) ПСЖ
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Комментарии (16)
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magnum power (БОМЖ)
01.12.2021 в 17:04
лицемірненько, чисто по-європейськи)).
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2021 в 16:48
Французская футбольная проститутка.
Ответить
+2
0
magnum power (БОМЖ)
01.12.2021 в 17:05
обмывать будут французским игристым, а не шампанским, по требованию запоребрика.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.12.2021 в 16:45
полезли исправлять) у них в руководстве бывших комиков нет, случаем?
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0
0
аалекс ( Крым)
01.12.2021 в 16:38
И раньше деньги решали все, но в этом году вообще нонсенс какой-то. Отдайте Роберту его заслуженный мяч, а лучше два, за два последних сезона.
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+3
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.12.2021 в 16:24
А почему франс футбол не интересуется мнением Аленя?? Это безобразие!!! Алень против! Вплоть до десятого золотого горшка у ВЕЛИКОГО МЕССИ не могут быть перерывы в его получении!!! Какой позор! Во что превращается Франс Футбол у которого вплоть до сегодняшнего дня были мозги в отличие от 99% глупых форумчан этого никчемного сайта и в мире в целом?!!!.
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+2
-1
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
01.12.2021 в 16:23
..может вручить.. В связи с этим хотелось бы привести слова великого поэта, хотелось бы, но не могу.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.12.2021 в 16:18
Да видимо захейтили их везде, то и решили чуть успокоить бурления. Конечно, ничего уже Левандовски не дадут, но может поутихнут баталии
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+3
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
01.12.2021 в 16:46
А чому не дадуть? Думаю їм не шкода буде, зрозуміли, що тупанули минулого року, мають шанс хоч якось свою репутацію покращити.В даному випадку актуальний вираз: "Краще пізно, ніж ніколи"
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0
0
avatar
vadooo (Слатино)
01.12.2021 в 16:14
Почувствовали что мяч 2021 вручили Месси незаслуженно.
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+4
-1
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
01.12.2021 в 16:02
Было бы справедливо , неужели мнение "стада" все таки на что-то ещё влияет! Буду очень рад за Левандовского, но почему это сразу не сделали долб***ы
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+1
-2
Acsakal (Kharkiv)
01.12.2021 в 16:01
Відчув, що смердить, і зрозумів, що всі це теж чують.
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+4
0
sergio07 (Запоріжжя)
01.12.2021 в 15:59
Не "можуть вручити", а "можуть про це подумати". Відчуйте різницю
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+4
0
kalan-86 (Анкара)
01.12.2021 в 15:55
Бросились спасать свою репутацию и рейтинги. Если они так сделают, было бы здорово, если бы Левандовски отдал этот мяч Месси, чтоб у него уже было восемь. Ему же так этого хочется. А весь мир и так будет всегда знать, кто был великими футболистами. Без франц футбола разберёмся как-то.
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+7
-2
Ol-g (Одесса)
01.12.2021 в 15:54
Так организуйте голосование.
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2021 в 15:52
подгорело у петушар после всеобщего "фу"
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+8
0


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