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France Football может вручить Левандовскому Золотой мяч
Он будет вручен поляку за достижения в 2020 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре допустил, что издание может пересмотреть своё решение об отмене "Золотого мяча" – 2020 и вручить приз форварду "Баварии" Роберту Левандовскому.
"Мы можем подумать об этом, но при этом должны уважать историю "Золотого мяча", построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовского были бы отличные шансы", – цитирует Ферре Watson.
Напомним, "Золотой мяч" по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: "Ты заслужил свой "Золотой мяч". Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году".
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