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Источник: Левандовский хотел бы перейти в Реал
Прошлым летом поляк неоднозначно высказался о продолжении карьеры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть клуб летом, сообщает As. Поляк лично хотел бы перебраться в "Реал".
Поляка привлекают популярность мадридского клуба и его амбиции, в связи с чем он уже давно мечтает там играть. Недавно футболист проинструктировал своего агента Пини Захави отдать максимальный приоритет возможному трансферу в "Реал".
Менеджеры клуба из столицы Испании высокого мнения о Левандовском, особенно о том, как он работает над своим телом. Однако в сферу их интересов входит также более молодой бомбардир – Эрлинг Холанд из "Боруссии" Дортмунд. "Реал" намерен побороться за 21-летнего норвежца, главными претендентами на которого называются "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
Ранее летом сообщалось, что Роберт хотел бы попробовать себя в другой лиге до 35 лет.
В этом сезоне Левандовский провел за "Баварию" 19 матчей, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.
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