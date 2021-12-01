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Источник: Левандовский хотел бы перейти в Реал

Германия
(1 голосов)

Прошлым летом поляк неоднозначно высказался о продолжении карьеры

Источник: Левандовский хотел бы перейти в Реал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть клуб летом, сообщает As. Поляк лично хотел бы перебраться в "Реал".

Поляка привлекают популярность мадридского клуба и его амбиции, в связи с чем он уже давно мечтает там играть. Недавно футболист проинструктировал своего агента Пини Захави отдать максимальный приоритет возможному трансферу в "Реал".

Менеджеры клуба из столицы Испании высокого мнения о Левандовском, особенно о том, как он работает над своим телом. Однако в сферу их интересов входит также более молодой бомбардир – Эрлинг Холанд из "Боруссии" Дортмунд. "Реал" намерен побороться за 21-летнего норвежца, главными претендентами на которого называются "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Ранее летом сообщалось, что Роберт хотел бы попробовать себя в другой лиге до 35 лет.

В этом сезоне Левандовский провел за "Баварию" 19 матчей, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Antolog (Одесса)
01.12.2021 в 22:27
А куда же еще, после того, как бывший игрок Барсы так мокнул, при чем с помощью рук журналистов, а не лично... Хороший нападающий, хотелось бы посмотреть в конкурентном чемпионате на него, жаль конечно, что Месси в последний раз взобравшись на Трон, лишил такой участи выходца из Восточной Европы... Но на всё есть причины и обстоятельства...
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