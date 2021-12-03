Бундеслига, 14-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Бавария" 19:30

Трансляция – Megogo

Боруссия Д

С начала октября "Боруссия" выиграла 6 из 7 матчей в Бундеслиге, что позволило коллективу Марко Розе вплотную приблизиться в "рекордмайстеру" – перед Der Klassiker соперников разделяет всего пункт. Правда, в последние недели к игре BVB заметны проблемы: "РБ Лейпциг" (2:1) подчистую переиграл "Боруссию" и мог заканчивать игру разгромом, сложный матч со "Штутгартом" удалось выиграть только благодаря позднему голу Марко Ройса, а абсолютно равный поединок с "Вольфсбургом" (1:3) выиграли только за счёт лучшей реализации.

В прошлую субботу на "Фольксваген Арене" состоялось долгожданное возвращение Эрлинга Холанда после травмы. Викинг отметил своё 20-минутное камео своим десятым голом в кампании и поставил точку в игре с "волками". Лучшего момента для восстановления и быть не могло. Также в состав вернулся Рафа Геррейру, а вот без Беллингема и возможно без Витселя центр поля Дортмунда может серьёзно пострадать.

Бавария

Под конец октября "Баварию" начало немного штормить, а больше всего страдала оборона команды. За 5 пропущенными от Менхенгладбаха в Кубке последовали 2:5 с "Унионом" в чемпионате, хотя берлинцы вполне могли замахнуться на голевые подвиги второй "Боруссии". Сложная домашняя игра с упёртым "Фрайбургом" (2:1) намекала на скорую осечку, к тому же после дуэли с коллективом Кристиана Штрайха с коронавирусом выбыл Йозуа Киммих.

Киммих наравне с Левандовски и Нойером – абсолютно незаменимый персонаж в этой команде. Но если у обоих ворот компенсировать отсутствие лидеров могут другие партнёры, то без Киммиха центр поля просто перестаёт работать. Неудачный выезд к "Аугсбургу" (2:1) в предпоследнем туре стал подтверждением тезиса о киммихозависимости коллектива – в 9 последних матчах Бундеслиги без Йозуа "Бавария" четырежды теряла очки. Забитцер пока проваливается, но всё равно не будет доступен из-за травмы, а на потуги Толиссо в роли оттянутого плеймейкера в последней игре с "Арминией" (1:0) было просто смешно смотреть.

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Статистика и факты

"Боруссия" выиграла 11 последних домашних матчей в чемпионате (лучшая серия в топ-5 лигах Европы)

Холанд забил 50 голов в 50 матчах Бундеслиги. В этом сезоне он отличается каждые 56 минут, проведенных на поле

Левандовски идёт в лидерах бомбардирской гонки топ-5 лиг с 14 голами в 13 матчах Бундеслиги

"Бавария" выиграла 6 последних Der Klassiker во всех турнирах

"Бавария" теряла очки в 4 из 9 последних матчах Бундеслиги, в которых не играл Киммих

"Бавария" забивала минимум 2 гола в 13 из 15 последних матчей против Дортмунда

Личные встречи

История противостояния насчитывает 74 матча. "Бавария" выиграла 37 из них, "Боруссия" – 19. Ещё 18 встреч завершились вничью. Последние 6 личных встреч во всех турнирах остались за Мюнхеном. На "Сигнал Идуна Парк" Дортмунд в последний раз побеждал "Баварию" в Суперкубке-2019 (2:0), после чего уступил три игры (0:1, 2:3, 1:3).

Ориентировочные составы

"Боруссия": Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Витсель, Дауд – Брандт, Холанд, Ройс

"Бавария": Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Толиссо, Горецка – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Бавария от UA-Футбол

Последние 6 Der Klassiker остались за "Баварией", и пока команда Марко Розе ещё не на той стадии эволюции, чтобы сломить эту тенденцию. Возвращение Холланда (56 минут/гол в сезоне) вкупе с проблемами Мюнхена в обороне позволяют "Боруссии" рассчитывать на гол, но не более того. Дортмунд допускает в два раза больше шансов у своих ворот в сравнении с "Баварией", а Роберт Левандовски такого не прощает. Хотя обоюдные проблемы в центре поля могут добавить игре непредсказуемости. Прогноз на матч: поражение "Боруссии" 1:2. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют.