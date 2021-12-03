Бундеслига, 14-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"

"Унион" – "РБ Лейпциг" 2:1

Голы: Авоньи (6), Баумгартль (57) – Нкунку (13)

"Унион": Люте – Гисельман, Баумгартль, Кнохе, Фридрих, Рюэрсон – Прёмель, Хедира, Беккер (Фогльзаммер, 80) – Крузе (Харагучи, 72), Авоньи (Беренс, 80)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Клостерман (Симакан, 70), Мукиеле – Анхелиньо, Адамс, Лаймер (Кампль, 70), Хенрикс (Форсберг, 64) – Собослаи (Бробби, 78), Нкунку – Силва

Предупреждения: Хедира (64) – Собослаи (65)

"Унион" продлил удачную домашнюю серию, победив в родных стенах "РБ Лейпцигу". "Быки" нестабильны весь сезон, а последние два тура и вовсе проиграли, поэтому в Берлин они ехали не в лучшем настроении. Тем более, что за всю осень на "Ан дер Альтен Ферстерей" устояли только "Аугсбург" и "Бавария".

Не улучшилось их настроение и после очередного гола Тайво Авоньи уже на 6-й минуте сегодняшнего матча. "Унион" здорово разыграл угловой, и после скидки Тимо Баумгартля у нигерийца не оставалось иного выхода, кроме как оформить свой 9-й гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги – 9 из 21 общекомадных.

Через несколько минут судьба вернула "Лейпциг" в игру. Авоньи мог оформлять дубль ударом с пределов вратарской, но не попал по мячу. Макс Крузе такой ошибки от партнёра не ожидал, поэтому и сам ударил неубедительно и загубил верную возможность удвоить перевес. А уже в ответной атаке Нкунку пробил издали и после ляпа Люте счёт стал 1:1.

"Лейпцигу" повезло уйти на перерыв с ничейным счётом, но тайм-аут им никак не помог. "Унион" снова хитроумно разыграл и снова вышел вперёд – на этот раз Баумгартль уже сам занёс мяч в сетку ворот Гулачи.

В концовке РБ раскрылся и мог пропускать ещё раз – свежие Харагучи и Беренс имели по верному шансу ставить точку в игре. "Лейпциг" тоже десантировал на поле новые силы и даже мог цепляться за ничью – но Бробби откровенно затянул с ударом в решающий момент. 2:1.

"Унион" поднимается в зону Лиги Чемпионов с 23 очками в активе. В этом туре обогнать их сможет только "Фрайбург" и "Хоффенхайм". "Лейпциг" же после третьего поражение в Бундеслиге застрял на 8-й строчке с 18 набранными пунктами.