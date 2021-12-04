Бундеслига. Покер Шика Гройтеру и разгром волков в Майнце

Бундеслига, 14-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Гройтер" 7:1

Голы: Адли (12), Тапсоба (17), Инкапье (45), Шик (49, 69, 74, 76) – Дудзяк (33)

В далёком 2015-м году Роберт Левандовски вышел на поле на второй тайм матча с “Вольфсбургом” (5:1) и оформил свой знаменитый пента-трик за 9 минут. Сегодня Патрик Шик вышел после перерыва с подобным настроем, и устроил шоу немного более скромного образца – покер за 27 минут.

После первой половины “Байер” комфортно вёл с преимуществом в два мяча, но чешскому нападающему этого было мало. Шик положил два рабочей левой, ещё по одному правой ногой и головой. 4 удара и 4 гола – идеальный перфоманс, к которому ещё прибавился ассист на Инкапье до перерыва. Третья победа кряду в Бундеслиге позволяет Леверкузену закрепиться на третьей строчке, "Гройтер" безнадёжно барахтается на дне с одним пунктом после 14-ти туров.

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Вольфсбург" 3:0

Голы: Буркардт (2), Штах (4), Лакруа (90, автогол)

“Вольфсбург” провалил дебют встречи с “Майнцем”, после чего хозяева так и не дали “волкам” вернуться в игру. В первые 4 минуты Буркардт и Штах по разу прорвались к владениям Первана и на ровном месте сделали счёт 2:0. Отдельно отмечаем 7-й гол Джонатана Буркардта в Бундеслиге и 10-й в сезоне вообще.

После этого “Майнц” сел на свою половину поля и образцово-показательно оборонялся, так и не позволив гостям нанести хоть один удар в створ ворот Центнера за все 90 минут. К тому же, под конец встречи Максанс Лакруа на последней минуте основного времени оформил автогол. 21-летний француз в прошлом туре отметил возвращение после второго удаления (!) за сезон, привезя пенальти в матче с Дортмундом, а тут ещё и гол в свои ворота. Пора присесть на лавку.

Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"

"Хоффенхайм" – "Айнтрахт" 3:2

Голы: Гайгер (24), Раттер (30), Самассеку (59) – Борре (15), Пасиенсия (72)

“Хоффенхайм” и не думает покидать зону Лиги Чемпионов. Команда Себастиана Хенесса добыла волевую победу над “Айнтрахтом” и вернула себе четвёртую позицию в турнирной таблице благодаря 9 очкам в 3 последних турах.

Борре отметился третьим голом в Бундеслиге после подачи с углового, но хозяев это не остановило. Гайгер вскоре возобновил паритет, а Раттер ещё до перерыва вывел “Хоффенхайм” вперёд. Во второй половине “орлы” начали серьёзно давить, но неожиданный удар Самассеку со средней дистанции поставил точку в игре. “Айнтрахт” боролся и даже отыграл один мяч, но на большее коллектив Оливера Гласнера не хватило.

Билефельд, "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Кёльн" 1:1

Голы: Ласме (59). – Озджан (17)

Перед этим туром лишь “Айнтрахт” имел столько же ничьих после 13 туров, как и “Арминия” с “Кёльном”. Неудивительно, что последние двое в итоге расписали уже седьмую мировую в очном противостоянии.

Как и двумя неделями ранее в игре с “Майцом” (1:1) за “козлов” единственным мячом отметился Салих Озджан. Удивительно, но опорник не забивал в Бундеслиге 3 сезона подряд, как вдруг его прорвало. Во второй половине “Арминия” отыгралась благодаря удачной замене. Франк Крамер бросил в бой Бриана Ласме на 57-й минуте встречи, и он тут же сравнял счёт в поединке ударом из центра штрафной.

Аугсбург, "ВВК Арена"

"Аугсбург" – "Бохум" 2:3

Голы: Грегорич (57), Калиджури (86, пен) – Полтер (23, 45+2), Холтманн (40)

Новичок Бундеслиги “Бохум” залетел в топ-10 благодаря третьей победе в четырёх последних турах. На этот раз жертвой дерзкой команды Томаса Райса стал “Аугсбург”.

Исход встречи решил мощный первый тайм от гостей: Себастиан Полтер до перерыва оформил дубль, сначала пробив Гикевича дальним выстрелом, а затем ударом головой после углового. Между этими мячами вместился ещё один результативный корнер от Холтманна.

“Аугсбург” недурно давил во втором тайме, оставаясь в игре до самого конца. Грегорич оперативно отыграл один после перерыва, а Калиджури ударом с пенальти заставил гостей понервничать в последние 5 минут. Но на то “Бохум” и имеет прозвище “несгибаемые”, потому как они устояли.