Боруссия Д – Бавария 2:3. На Западном фронте без перемен

Бундеслига, 14-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Бавария" 2:3

Голы: Брандт (5), Холанд (48) – Левандовски (9, 77, пен), Коман (44)

"Боруссия": Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82) – Джан – Брандт (Вольф, 69), Дауд (Мален, 60), Беллингем – Холанд (Тиггес, 82), Ройс

"Бавария": Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 74), Дэвис – Толиссо, Горецка (Мусиала, 65) – Коман (Нианзу, 88), Мюллер, Сане (Гнабри, 65) – Левандовски

Предупреждения: Джан (51), Беллингем (86) – Левандовски (87), Упамекано (90+4)

"Бавария" приехала на "Сигнал Идуна Парк" в качестве лидера Бундеслиги, опережая Дортмунд всего на один пункт. Отличная затравка перед центральным матчем всего первого круга. Однако шесть последних Der Klassiker остались за мюнхенцами, поэтому мало кто верил в команду Марко Розе сегодня. Но сегодняшняя поражение стоит особняком, потому как заслуженным его никак назвать нельзя.

Оба соперника имели кадровые проблемы в центре поля, заметно повлиявшие на ход игры. У "Боруссии" традиционно отсутствовал Витсель, из-за чего Джан был вынужден неубедительно изображать контролирующего опорника. У "Баварии" потеря ещё существеннее – главный мозг команд Йозуа Киммих был отправлен на карантин из-за ковида. Зато BVB удалось поставить на ноги Джуда Беллингема, а у гостей форсированно вернули в бой Горецку.

Уже дебют встречи дал понять, что нас ждёт огненная битва. "Бавария" в стартовые 4 минуты дважды позволила Холанду удрать в разящие контратаки со своей половины поля, но Нойер в коронной манере предотвратил угрозу. Мюнхен эти тревожные звонки не услышал и заслуженно пропустил – в следующей быстрой атаке Холанд уже был накрыт, зато волю дали Юлиан Брандт, которого классной передачей нашёл Беллингем. Немец уложил Упамекано на газон и хладнокровно выстрелил в верхний угол Нойера - 1:0.

Воодушевленная "Боруссия" даже начала дерзко позиционно атаковать, но кто же знал, что Матс Хуммельс сегодня проведёт свой худший матч в карьере. Мюллер обокрал экс-партнёра по "Баварии" в центре поля и предоставил шанс для Левандовски. Лишить "Золотого мяча" Роберта можно, но гола в такой простой позиции – это навряд ли.

До перерыва "Бавария" продолжала оставлять Упамекано на растерзание Холанда, зато их прессинг взамен давал плоды и у чужих ворот. Эрлинг свой шанс на 29-й минуте упустил, хотя до этого вдоволь поиздевался над Дайо. А вот Коман оказался менее расточительным. На последних минутах тайма в штрафной "Боруссии" возник пожар, и Геррейру в панике выбил мяч в партнёра – само собой, им оказался бедолага Хуммельс. От Матса мяч прилетел к Коману, и тот впервые в этой встрече вывел "Баварию" вперёд.

На старте второй половины "Боруссии" удалось вполне справедливо сравнять счёт. Упамекано неубедительно вынес мяч, Беллингем тут же подкараулил француза, и отдал второй ассист за игру, ведь Холанд даже с правой в одно касание такое реализует на ура.

Битва яростно продолжалась. Не даст соврать Брандт, которого унесли на носилках после воздушной дуэли с неугомонным Упамекано. Но бой был настолько равным, а голуби так неустанно носились над газоном "Сигнал Идуна Парк", что в мирный исход верилось всё больше. Но Хуммельс сегодня был обречён принести поражение. После подачи с углового Матс сыграл рукой в штрафной. Пенальти, Роберт подходит к точке, и хоть и не особо убедительно, но всё же пробивает Кобеля. "Боруссию" не спасли даже аномальные для Бундеслиги 10 минут добавленного времени и промах Толиссо по пустым воротам. 2:3.

"Боруссия" дала достойный отпор "рекордмайстру", но по традиции уступила. 11-матчевая домашняя серия прервана, а "Бавария" ушла в отрыв +4. За Дортмунд досадно, но их игра дарует надежду, что конкуренцию им навязать ещё удастся. Тем более, что команда Нагельсманна далеко не безгрешна.