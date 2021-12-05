Хуммельс забыл, что он уже не играет за Мюнхен. Боруссия Д – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались лидеры чемпионата дортмундская “Борусия” и мюнхенская “Бавария” на “Сигнал Идуна Парк”. Хозяева открыли счет уже на пятой минуте усилиями Брандта, но к девятой минуте Мюллер на пару Левандовским воспользовались ошибкой "шершней" в обороне. Больше всего в этом поединке привез центральный защитник дортмундцев Матс Хуммельс, который принял участие во всех трех голах “Баварии”, а больше всего в третьем, сыграв рукой в ​​собственной штрафной площадке. Даже второй гол Эрлинга Холанда во втором матче подряд после возвращения из лазарета не помог: "Боруссия" уступает и теперь проигрывает четыре очка лидеру чемпионата.

"Боруссия" – "Бавария" 2:3

Голы: Брандт (5), Холанд (48) – Левандовский (9, 77, пен), Коман (44)