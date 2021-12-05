  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хуммельс забыл, что он уже не играет за Мюнхен. Боруссия Д – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хуммельс забыл, что он уже не играет за Мюнхен. Боруссия Д – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Защитник несколько раз помог сопернику забить

Хуммельс забыл, что он уже не играет за Мюнхен. Боруссия Д – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Твіттер Баварії/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались лидеры чемпионата дортмундская “Борусия” и мюнхенская “Бавария” на “Сигнал Идуна Парк”. Хозяева открыли счет уже на пятой минуте усилиями Брандта, но к девятой минуте Мюллер на пару Левандовским воспользовались ошибкой "шершней" в обороне. Больше всего в этом поединке привез центральный защитник дортмундцев Матс Хуммельс, который принял участие во всех трех голах “Баварии”, а больше всего в третьем, сыграв рукой в ​​собственной штрафной площадке. Даже второй гол Эрлинга Холанда во втором матче подряд после возвращения из лазарета не помог: "Боруссия" уступает и теперь проигрывает четыре очка лидеру чемпионата.

"Боруссия" – "Бавария" 2:3

Голы: Брандт (5), Холанд (48) – Левандовский (9, 77, пен), Коман (44)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
demiurg (Одесса)
05.12.2021 в 10:29
На відміну від матчу у Неаполі ця гра залишила гіркий присмак. Так, Хуммельс чомусь зіграв рукою, і пенальті справедливий. Але чому головний і VAR перед тим не побачили стопудове порушення у майданчику Баварії - це питання без відповіді.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...