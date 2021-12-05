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Беллингем: Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии

Германия
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Англичанин недоволен судейством

Беллингем: Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем прокомментировал действия арбитров в поединке Бундеслиги, в котором "шмели" противостояли "Баварии" (2:3):

“По-моему, это не пенальти. Хуммельс даже не смотрел на мяч, он пытался прорваться сквозь толпу игроков.

Можно посмотреть многие другие решения арбитра в этой игре. Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии. Чего вы тогда ожидаете?" – сказал Беллингем.

Напомним, что при счете 2:2 Феликс Цваер назначил пенальти в ворота дортмундцев. Приговор с точки реализовал Левандовский.

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Интересно, что Беллингем вспомнил произошедший судейский скандал, когда Джуду был один годик. Тогда, в 2004-м, Цваер в качестве лайнсмена принимал решение в пользу "Вупперталера" в матче против "Вердера-2" в рамках Региональной лиги, за что получил денежное вознаграждение.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Джуд Беллингем
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Источник:
SkySports.de

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