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Беллингем: Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии
Англичанин недоволен судейством
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем прокомментировал действия арбитров в поединке Бундеслиги, в котором "шмели" противостояли "Баварии" (2:3):
“По-моему, это не пенальти. Хуммельс даже не смотрел на мяч, он пытался прорваться сквозь толпу игроков.
Можно посмотреть многие другие решения арбитра в этой игре. Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии. Чего вы тогда ожидаете?" – сказал Беллингем.
Напомним, что при счете 2:2 Феликс Цваер назначил пенальти в ворота дортмундцев. Приговор с точки реализовал Левандовский.
Интересно, что Беллингем вспомнил произошедший судейский скандал, когда Джуду был один годик. Тогда, в 2004-м, Цваер в качестве лайнсмена принимал решение в пользу "Вупперталера" в матче против "Вердера-2" в рамках Региональной лиги, за что получил денежное вознаграждение.
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