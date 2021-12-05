Беллингем: Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем прокомментировал действия арбитров в поединке Бундеслиги, в котором "шмели" противостояли "Баварии" (2:3):

“По-моему, это не пенальти. Хуммельс даже не смотрел на мяч, он пытался прорваться сквозь толпу игроков.

Можно посмотреть многие другие решения арбитра в этой игре. Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии. Чего вы тогда ожидаете?" – сказал Беллингем.