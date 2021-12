РБ Лейпциг уволил тренера после трех подряд поражений в Бундеслиге

Немецкий "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявил об отставке уже бывшего главного тренера команды Джесси Марша. Пока не назначат нового наставника, командой руководить будет экс-помощник американского специалиста Ахим Байерлорцер.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



⚪???? #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam