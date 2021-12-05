РБ Лейпциг уволил тренера после трех подряд поражений в Бундеслиге

Немецкий "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявил об отставке уже бывшего главного тренера команды Джесси Марша. Пока не назначат нового наставника, командой руководить будет экс-помощник американского специалиста Ахим Байерлорцер.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



⚪???? #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 5, 2021

Решение было принято после поражения в пятничном матче против "Униона" (1:2). Добавим, что этот проигрыш стал третьим подряд в Бундеслиге. Пока команда располагается на 11 месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков – на 16 меньше, чем у лидера "Баварии".

Также "Лейпциг" не слишком ярко выступил в Лиге чемпионов, покинув турнир еще за два тура до финиша группового этапа. Теперь быки могут надеяться только на участие в Лиге Европы.

Напомним, что Марш возглавлял команду с начала этого сезона. Он должен был заменить Нагельсманна, придя из партнерского клуба "РБ Зальцбург". Также отметим, что в 2018-2019 гг. американский тренер был ассистентом Ральфа Рангника в Лейпциге.