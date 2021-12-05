Экс-тренер Шальке может возглавить Лейпциг

Немецкий экс-тренер "Спартака" и "Шальке" Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить "РБ Лейпциг".

Немецкий клуб активно ищет нового главного тренера после увольнения коуча Джесси Марша, о котором стало известно накануне.

Боссы "Лейпцига" еще не определились до конца с кандидатурой нового наставника. Кроме Тедеско, в список кандидатов входят экс-коуч "Боруссии" Эдин Терзич, тренер "ПСВ" Рогер Шмидт и Жольт Лев, который ранее был ассистентом Томаса Тухеля в "ПСЖ".