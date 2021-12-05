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Экс-тренер Шальке может возглавить Лейпциг

Германия
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Клуб ищет нового коуча

Экс-тренер Шальке может возглавить Лейпциг

Getty Images

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Немецкий экс-тренер "Спартака" и "Шальке" Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить "РБ Лейпциг".

Немецкий клуб активно ищет нового главного тренера после увольнения коуча Джесси Марша, о котором стало известно накануне.

Боссы "Лейпцига" еще не определились до конца с кандидатурой нового наставника. Кроме Тедеско, в список кандидатов входят экс-коуч "Боруссии" Эдин Терзич, тренер "ПСВ" Рогер Шмидт и Жольт Лев, который ранее был ассистентом Томаса Тухеля в "ПСЖ".

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Спартак (Москва) РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Источник:
Sportbuzzer

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