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Экс-тренер Шальке может возглавить Лейпциг
Клуб ищет нового коуча
Getty Images
Немецкий экс-тренер "Спартака" и "Шальке" Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить "РБ Лейпциг".
Немецкий клуб активно ищет нового главного тренера после увольнения коуча Джесси Марша, о котором стало известно накануне.
Боссы "Лейпцига" еще не определились до конца с кандидатурой нового наставника. Кроме Тедеско, в список кандидатов входят экс-коуч "Боруссии" Эдин Терзич, тренер "ПСВ" Рогер Шмидт и Жольт Лев, который ранее был ассистентом Томаса Тухеля в "ПСЖ".
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