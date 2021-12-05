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Кан: У Левандовски есть еще один шанс выиграть Золотой мяч в следующем году

Германия
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Функционер высоко ценит нападающего

Кан: У Левандовски есть еще один шанс выиграть Золотой мяч в следующем году

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Гендиректор "Баварии" Оливер Кан дал комментарий о форварде Роберте Левандовском:

"Левандовски – лучший нападающий на данный момент во всей Европе. Думаю, он сможет играть на этом уровне еще несколько лет. Конечно, если он будет выступать так же хорошо, как сейчас, для клуба это идеально.

Роберт отдается работе на 10000%, он все еще может играть долгое время. Нет впечатления, что возраст замедляет его. Конечно, мы хотели бы, чтобы Роберт играл в «Баварии» и после 2023 года.

Левандовски пытался выиграть "Золотой мяч" в течение многих лет. Мы думали: "Как он с этим справляется?"

Роберт подозревал, что Месси снова выиграет награду. Он быстро справился с этим и вчера забил дважды. У него есть еще один шанс выиграть "Золотой мяч" в следующем году", – сказал Кан.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Оливер Кан
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Источник:
Bayern & Germany

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