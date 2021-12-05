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Штутгарт – Герта 2:2. Йоветич спасает ничью в дебютной игре Коркуна
Соседи по таблице разделили очки
Фото: imago images
Бундеслига, 14-й тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Герта" 2:2
Голы: Мармуш (15), Ферстер (19) – Йоветич (40, 76)
"Штутгарт": Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Соса, Мангаля (Каразор, 75), Эндо, Ферстер, Массимо (Тибиди, 46) – Мармуш, аль-Гаддиуи (Мвумпа, 64)
"Герта": Шволов – Платтенхардт, Торунарига (Боатенг, 72), Бойата, Пекарик – Маолида (Эккеленкамп, 63), Дарида, Аскасибар, Рихтер (Штарк, 72) – Йоветич, Бельфодиль (Пентек, 85)
Тайфун Коркут дебютировал у руля “Герты” матчем против своей бывшей команды. Турок начинал свою тренерскую карьеру работой в молодежной команде “Штутгарт” U-19, а зимой 2018-го принял первую команду “шваб” и поднял их с 14-й на 7-ю позицию, но был скоропостижно уволен в начале следующей кампании.
До приезда в Берлин Коркут три года сидел без работы, поэтому сегодняшний матч был для него вдвойне важен. И дебют встречи не предвещал ничего хорошего. Омар Мармуш и Филипп Ферстер уложили по мячу в ворота Шволова в первые 20 минут. “Штутгарт” может и не наиграл на два забитых, но всерьёз давил и не давал никаких контршансов.
Но в трудный момент на выручку пришёл Стеван Йоветич. Черногорец отыграл один мяч до перерыва, увенчав сольный проход классным обводящим ударом. А за 15 минут до финального свистка Стеван оформил дубль после скидки Бельфодиля. Последний, кстати, провёл свою лучшую игру за новую команду. 2:2.
Соперники провели по одному сильному тайму каждый и заслуженно поделили очки. “Герта” осталась на 14-й позиции с 15 очками, “Штутгарт” соседствует с берлинцами на 15-м месте с 14 пунктами.
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