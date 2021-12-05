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Фрайбург - первая команда в Бундеслиге за 37 лет, которая забила 5 мячей за первые 25 минут
Историческое достижение!
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В матче 14-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на выезде громит "Боруссию" (6:0 - перерыв).
Гости пять раз расписались в воротах гладбахской команды за 25 минут и таким образом, "Фрайбург" стал первой командой с октября 1984 года, которой покорилось подобное достижение.
Примечательно, что 37 лет назад именно "Боруссия" из Менхенгладбаха забила 5 голов за 25 минут в гостевом матче против "Брауншвейга".
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