Бундеслига, 14-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" – "Фрайбург" 0:6

Голы: Эггештайн (2), Шаде (5), Линхарт (12), Хефлер (19), Хелер (25), Н. Шлоттербек (37)

"Боруссия": Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер – Скалли, Коне, Закария, Лайнер (Херрман, 30) – Хофманн – Плеа (Эмболо, 30), Тюрам (Штиндль, 71)

"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек (Гульде, 82), Линхарт (К. Шлоттербек, 82), Кюблер – Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61) – Хелер, Демирович (У Ён, 74)

Предупреждения: Бенсебаини (15), Коне (24) – Демирович (44)

Приезд "Фрайбурга" в Гладбах обернулся полной катастрофой для хозяев. "Боруссия" потерпела крупнейшее домашнее поражение в Бундеслиге с сезона 1965/66, пропустив рекордные 6 мячей за стартовые 37 минут. Этот блицкриг может повлечь за собой скорое увольнение Адольфа Хюттера, став третьим увольнением в Германии за неделю.

Судьбы встречи предопределил провальный дебют. "Боруссия" ужасно вошла в игру и к 5-й минуте уступала в два мяча – Кевин Шаде в первой атаке ассистировал Максу Эггештайну, а вскоре конвертировал навес Гюнтера во втором мяч. "Жеребцы" напрочь потеряли концентрацию и в следующие полчаса умудрились четырежды пропустить со стандартов. И это при том, что до этого Гладбах в сезоне лишь однажды получал в свои ворота подобным образом.

За "орлов" отличились центрбеки Линхарт, для которого этот мяч стал 4-м в Бундеслиге, и Нико Шлоттербек. Причём у обоих было по два опасных удара. Между голами связки защитников Хофлер забил после углового, а Хелер занёс ещё один в ворота Зоммера после очередного навеса со штрафного. 6 разных имён на табло при 6 голах одной команды – это ещё один рекорд этого матча.

"Фрайбург" выдал невероятный перфоманс, затмив три поражения в трёх последних турах. Команда Кристана Штрайха лишний раз напомнила о важности стандартов. "Боруссия" же провела один из самых удручающих таймов в истории немецкого футбола, что может повлечь за собой скорое прощание с Ади Хюттером.