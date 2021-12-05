  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия М – Фрайбург 0:6. Блицкриг в Менхенгладбахе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия М – Фрайбург 0:6. Блицкриг в Менхенгладбахе

Германия
Обновлено
(2 голосов)

(Yann) Sommertime sadness

Боруссия М – Фрайбург 0:6. Блицкриг в Менхенгладбахе

Фото: SC Freiburg

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 14-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" – "Фрайбург" 0:6

Голы: Эггештайн (2), Шаде (5), Линхарт (12), Хефлер (19), Хелер (25), Н. Шлоттербек (37)

"Боруссия": Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер – Скалли, Коне, Закария, Лайнер (Херрман, 30) – Хофманн – Плеа (Эмболо, 30), Тюрам (Штиндль, 71)

"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек (Гульде, 82), Линхарт (К. Шлоттербек, 82), Кюблер – Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61) – Хелер, Демирович (У Ён, 74)

Предупреждения: Бенсебаини (15), Коне (24) – Демирович (44)

Приезд "Фрайбурга" в Гладбах обернулся полной катастрофой для хозяев. "Боруссия" потерпела крупнейшее домашнее поражение в Бундеслиге с сезона 1965/66, пропустив рекордные 6 мячей за стартовые 37 минут. Этот блицкриг может повлечь за собой скорое увольнение Адольфа Хюттера, став третьим увольнением в Германии за неделю.

Судьбы встречи предопределил провальный дебют. "Боруссия" ужасно вошла в игру и к 5-й минуте уступала в два мяча – Кевин Шаде в первой атаке ассистировал Максу Эггештайну, а вскоре конвертировал навес Гюнтера во втором мяч. "Жеребцы" напрочь потеряли концентрацию и в следующие полчаса умудрились четырежды пропустить со стандартов. И это при том, что до этого Гладбах в сезоне лишь однажды получал в свои ворота подобным образом.

За "орлов" отличились центрбеки Линхарт, для которого этот мяч стал 4-м в Бундеслиге, и Нико Шлоттербек. Причём у обоих было по два опасных удара. Между голами связки защитников Хофлер забил после углового, а Хелер занёс ещё один в ворота Зоммера после очередного навеса со штрафного. 6 разных имён на табло при 6 голах одной команды – это ещё один рекорд этого матча.

"Фрайбург" выдал невероятный перфоманс, затмив три поражения в трёх последних турах. Команда Кристана Штрайха лишний раз напомнила о важности стандартов. "Боруссия" же провела один из самых удручающих таймов в истории немецкого футбола, что может повлечь за собой скорое прощание с Ади Хюттером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Фрайбург
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
05.12.2021 в 21:23
І тіж самі гравці , що Шахтарю накидали 10 шт рік назад, може справа в зміні тренера?
Ответить
0
0
Кот2021 (Николаев)
05.12.2021 в 21:42
И Баварию из кубка 5:0 выкинули.
Ответить
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
05.12.2021 в 21:22
Це їм помста за Шахтар!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...