Левандовски: Безмерно уважаю Месси. Я не имел в виду, что его слова были неискренними

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поздравил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси с "Золотым мячом".

"Я безмерно уважаю и ценю Месси и ещё раз поздравляю его с "Золотым мячом". Я был очень тронут и восхищён речью Месси на мероприятии в Париже, когда он заявил, что я заслужил "Золотой мяч" за 2020 год.