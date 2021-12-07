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Левандовски: Безмерно уважаю Месси. Я не имел в виду, что его слова были неискренними
Роберт еще раз поздравил Лионеля с Золотым мячом
ESPN TV Stream translation
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поздравил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси с "Золотым мячом".
"Я безмерно уважаю и ценю Месси и ещё раз поздравляю его с "Золотым мячом". Я был очень тронут и восхищён речью Месси на мероприятии в Париже, когда он заявил, что я заслужил "Золотой мяч" за 2020 год.
Мое заявление, сделанное в интервью польскому телеканалу, неверно истолковывают. Я никогда не хотел сказать, что слова Месси были несерьезными или неискренними", – цитирует Левандовского Kicker.
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