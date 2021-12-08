Германия
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Доменико Тедеско может возглавить один из клубов Бундеслиги
Ещё один шанс
Getty Images
Доменико Тедеско возглавит "Лейпциг". С ним будет пописан контракт до 2024 года, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.
Ранее руководство немецкой команды объявило об отставке Джесси Марша из-за неудовлетворительных результатов клуба в последних матчах.
В нынешнем сезоне "Лейпциг" после 14 туров Бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице с 18 очками.
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