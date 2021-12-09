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Официально: экс-тренер Шальке и московского Спартака возглавил РБ Лейпциг

Германия
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Доменико вернулся обратно в Германию

Официально: экс-тренер Шальке и московского Спартака возглавил РБ Лейпциг

RB Leipzig

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Бывший наставник "Шальке" Доменико Тедеско возглавил "РБ Лейпциг", об этом сообщает пресс-служба "быков". 36-летний специалист подписал трудовой договор до июня 2023 года. Предыдущее место работы Тедеско – московский "Спартак".

Напомним, 5 декабря пресс-служба "РБ Лейпциг" объявила об увольнении главного тренера Джесси Марша, контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию. Под руководством американского наставника "РБ Лейпциг" провалил первую половину кампании в чемпионате Германии.

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Вместо того чтобы бороться за Салатницу, за 14 туров команда набрала 18 очков и занимает сейчас 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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В статье: РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Источник:
rbleipzig.com

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