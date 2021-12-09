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Райола: Понимаем, куда надо идти Холанду

Германия
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Будущее форварда уже определено

Райола: Понимаем, куда надо идти Холанду

MEN

Новина українською

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлина Холанда, высказался о будущем своего клиента.

"Понимаем, куда надо идти Холанду. Смотрим на то, что предлагает рынок. Иначе, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким футболистом, как Эрлин", — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport1.de.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за "Боруссию"

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мино Райола Эрлинг Холанд
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