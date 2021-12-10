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Кёльн –  Аугсбург 0:2. Домашняя серия козлов пала

Германия
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"Фуггеры" сотворили мини-сенсацию

Кёльн –  Аугсбург 0:2. Домашняя серия козлов пала

Фото: Getty Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 15-й тур

Кёльн, "РейнЭнерги Штадион"

Кёльн – Аугсбург 0:2

Голы: Хан (72), Дорш (88)

"Кёльн": Швабе – Хектор, Чичос, Килиан, Шмиц (Мере, 87) – Озджан, Кайнц (Тильман, 83), Любичич – Дуда – Модест, Андерссон (Шауб, 84)

"Аугсбург": Гикевич – Яго, Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Варгас (Саренрен-Базе, 79), Дорш, Моравек (Педерсен, 58), Калиджури (Йенсен, 58) – Грегорич (Кордова, 79), Хан (Фрамбергер, 90+3)

Предупреждения: Килиан (57), Озджан (87) – Грегорич (25), Дорш (40), Гауэлей (57), Кордова (86)

“Аугсбург” неожиданно покинул “Рейн Энерги” с тремя очками в активе. Команда Маркуса Вайнцирля стала первой, кому удалось победить “Кёльн” на их собственном поле. “Козлы” последними в Бундеслиге держали свою домашнюю крепость в неприкосновенности, но к 15-му туру непобедимых не осталось. Для “фуггеров” же это первая выездная виктория.

В первые 60 минут матча “Кёльн” играл с заметным преимуществом, но мяч в ворота Рафала Гикевича организовать им не удавалось. Самый верный шанс был у Модеста уже на первой минуте, но удар француза головой пришёлся рядом со штангой. А так “козлы” давили, но до убийственных позиций атаки не доходили.

“Аугсбург” неожиданно преобразился в последние полчаса, в довесок реализовав свой первый же опасный момент. “Кёльн” проспал прорыв по своему правому флангу, после чего Андре Хану оставалось только подставить ногу с пары метров, чтобы оформить свой третий гол в сезоне. Под финиш “козлы” пропустил ещё и шальной гол – Никлас Дорш сам не поверил, когда увидел мяч в сетке Швабе после своего удара издали. 0:2.

“Аугсбург” отдаляется от зоны вылета на 3 очка и поднимается на 14-е место. “Кёльн” после первого поражения за 6 туров остался девятым.

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В статье: Аугсбург Кёльн
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