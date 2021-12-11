Бундеслига, 15-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Майнц" 16:30

Телетрансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" провела отменную недельку. Для начала одолели "Боруссию" (2:3) в Der Klassiker благодаря дублю Левандовски. Роберт таким образом достиг отметки в 40 голов в 33 матчах Бундеслиги в этом календарном году. Забьёт ещё два – и повторит ещё один рекорд Герда Мюллера образца сезона 1972-го. Победа над Дортмундом позволила "Баварии" оторваться от них на 4 пункта.

А в среду "Бавария" завершила безупречный групповой этап очередным 3:0 для "Барселоны", выиграв во всех шести турах. "Барса" была очень мотивирована, но мюнхенцы в очередной раз за последние годы откровенно поиздевалась над каталонцами. Даже с опорной зоной Мусиала - Толиссо. Такого же дуэта ждём и с "Майнцем" – Горецка восстановился после травмы, но вряд ли будет сразу брошен в бой.

Майнц

В прошлом сезоне "Майнц" победил "Баварию" (2:1) в апрельском домашнем матче. Огромный контраст с игрой первого круга (5:2), когда командой ещё не руководил Бо Свенссон. Датчанин незаметно достиг отметки в 34 матча под руководством "карнавальников" в Бундеслиге. За этот отрезок "Майннц" набрал 54 очка – в прошлой кампании этого бы хватило для шестой строчки.

Также два раза "Баварии" в прошлом сезоне забил Буркардт, по разу в каждом матче. В новой кампании капитан сборной Германии U-21 стал ещё важнее для своего клуба, участвуя в 40% процентах ""Майнца" в чемпионате Германии.

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Статистика и факты

Левандовски забил 19 голов в 21 последней встрече с "Майнцем"

Нагельсманн может выиграть свою сотую игру в Бундеслиге (всего 199 матчей)

Буркардт поучаствовал в 40% голах "Майнца" в сезоне (7 голов, 1 ассист)

Сен Жюст – самый быстрый игрок Бундеслиги в сезоне (36.53 км/час)

"Майнц" забивает 9 матчей подряд

Личные встречи

Соперники встречались между собой 30 раз. 22 встречи завершились победой "Баварии", у "Майнца" 5 викторий, ещё 3 игры завершились вничью. Тем не менее, последняя дуэль завершилась поражением баварцев (2:1).

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Толиссо, Мусиала – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски

"Майнц": Центнер – Белль, Хак, Ниакате – Видмер, Ли, Баррейру, Стах, Мартин – Буркардт, Онисиво

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Майнц от UA-Футбол

"Бавария" провела впечатляющую, но утомительную неделю. И всё ещё без Киммиха. Выигрывать всё равно должны, но могут возникнуть трудности. "Майнц" крут в переходах из обороны в атаку - уже 5 голов с контратак за сезон. В то время как высокая линия обороны "Баварии" страдает не первую неделю. Так что ждём гола от "карнавальников", и конечно же парочку от мюнхенцев. Ставка: обе забьют с коэффициентом 1.75.