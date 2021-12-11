Бундеслига, 15-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Майнц" 2:1

Гол: Коман (53), Мусиала (74) – Онисиво (22)

"Бавария": Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 66), Дэвис – Толиссо (Рока, 66), Мусиала (Нианзу, 82) – Коман, Мюллер, Сане (Гнабри, 65) – Левандовски

"Майнц": Центнер – Белль, Хак, Ниакате – Видмер, Ли (Боэтиус, 64), Баррейру (Тауэр, 82), Штах (Штегер, 82), Мартин – Буркардт (Ингвартсен, 64), Онисиво (Небель, 75)

Предупреждения: Мусиала (27), Сане (36), Эрнандес (56) – Штах (59)

На фоне последних успехов в Der Klassiker, разгрома "Барселоны" и разговоров об ушедшем от Левандовски "Золотого мяча" затерялся истинный главный герой "Баварии" последних недель. И имя его – Джамал Мусиала. 18-летний вингер/АПЗ из-за кадрового кризиса играет в опорной зоне и справляется просто блестяще – за голом "Барсе" в ЛЧ последовал ещё и победный мяч в ворота "Майнца" сегодня.

Само собой, такое возможно только в "Баварии". Когда на воротах стоит квотербек, а в защите бегают распасовщики и вингер Дэвис. Тогда и опорник отвечает уже не розыгрыш мяча, а за подключения вперёд. Ну и без влияния Нагельсманна тут не обошлось. Дело не только в его сложных тактических ребусах. Джамал эпизодически блистал и при Флике (3 гола в апреле), но Нагельсманн видит в Мусиале кого-то большего, чем просто сменщика Сане/Гнабри.

Впрочем, началось всё для "Баварии" далеко не идеально. "Майнц" повёл в середине первого тайма, подловил хозяев на неудачной выходе из обороны. Коман обрезался в центре поля, после чего "карнавальники" оформили свою убийственную контратаку - уже 6-ю результативную в сезоне. Буркардт, забивший Мюнхену дважды в прошлой кампании, на этот раз отметился результативной передачей на Онисиво.

"Бавария" перехватила инициативу, но до перерыва ничего толкового создать не могла – Левандовски накрыли наглухо и он не забил в 3 из 4 матчей после вручение ЗМ. А партнёры по атаке никак не пользовались пристальным вниманием к поляку.

Всё изменилось после перерыва. "Бавария" стала разными способами проверять оборону "Майнца" и оперативно сравняла счёт. Толиссо перестал заниматься имитацией Киммиха, просто опустился вниз и запустил диагоналище на соотечественника Комана – высокая оборона гостей не успела за реактивным французом и тот пробил между ног Центнера.

С победным правда пришлось помучаться. "Майнц" наглухо закрылся в своей штрафной, поэтому последний мяч в поединке закономерно пришёл издали. Тот самый "опорник" Мусиала получил мяч от Павара на линии штрафной, убрал на замахе одного защитника, и нанёс удар из под второго. Удар в самый угол ворот. 2:1. "Бавария" отрывается от "Боруссии" Д уже на шесть очков, пользуясь их осечкой в Бохуме.