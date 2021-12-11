Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн стал самым молодым тренером, который выиграл 100 матчей в Бундеслиге
Неплохое достижение
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках матча 17-го тура Бундеслиги "Бавария" встретилась с "Майнцем". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.
Примечательно, что победа в этом поединке стала сотой в чемпионате Германии для тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна.
Коуч в возрасте 34 лет и 141 дня стал самым молодым тренером, достигшим такого результата. Юлиан побил рекорд Эрика Риббека, который выиграл сотый матч в чемпионате Германии в 38 лет и 147 дней.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Opta
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер 1:2. Голливудское возвращение Жуниора Мораеса
- Техническое поражение и вылет лондонцев? Матч между Тоттенхэмом и Ренном не будет сыгран
- Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
- "Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
Новости по теме
- 01:06 Прогнозы на футбол Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Лиги Чемпионов на 15.09.21
- 22:35 Прогнозы на футбол Возвращение Нагельсманна. РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 11.09.21
- 14:49 Зарубежные Бавария заплатила миллионы за Нагельсманна, новые тренеры Боруссий и Лейпцига. Карусель не останавливается
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...