Нагельсманн стал самым молодым тренером, который выиграл 100 матчей в Бундеслиге

Сегодня в рамках матча 17-го тура Бундеслиги "Бавария" встретилась с "Майнцем". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Примечательно, что победа в этом поединке стала сотой в чемпионате Германии для тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна.

Коуч в возрасте 34 лет и 141 дня стал самым молодым тренером, достигшим такого результата. Юлиан побил рекорд Эрика Риббека, который выиграл сотый матч в чемпионате Германии в 38 лет и 147 дней.