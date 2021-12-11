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Нагельсманн стал самым молодым тренером, который выиграл 100 матчей в Бундеслиге

Германия
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Неплохое достижение

Нагельсманн стал самым молодым тренером, который выиграл 100 матчей в Бундеслиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках матча 17-го тура Бундеслиги "Бавария" встретилась с "Майнцем". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Примечательно, что победа в этом поединке стала сотой в чемпионате Германии для тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна.

Коуч в возрасте 34 лет и 141 дня стал самым молодым тренером, достигшим такого результата. Юлиан побил рекорд Эрика Риббека, который выиграл сотый матч в чемпионате Германии в 38 лет и 147 дней.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Майнц Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Opta

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