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Вольфсбург – Штутгарт 0:2. Волки заблудились в лесу
Первая победа "шваб" на выезде
Фото: Getty Images/Alex Grimm
Бундеслига, 15-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Штутгарт" 0:2
Голы: Мавропанос 25, Фёрстер 63
На 79-й минуте Мармуш не реализовал пенальти (перекладина)
"Вольфсбург": Кастельс – Отавио (Руссийон, 51), Борно, Лакруа, Мбабу (Баку, 67) – Вранкс (Гилавоги, 21), Арнольд – Штеффен (Лукебакио, 66), Л. Нмеча, Вальдшмидт (Ф. Нмеча, 66) – Вегорст
"Штутгарт": Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Кулибали (Фюрих, 80), Каразор, Эндо, Массимо (Штенцель, 26) – Мангаля, Фёрстер (Кемпф, 74) – Мармуш (Мвумпа, 80)
Предупреждения: Борно (24) – Ито (41), Мармуш (71)
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