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Вольфсбург – Штутгарт 0:2. Волки заблудились в лесу

Германия
(1 голосов)

Первая победа "шваб" на выезде

Вольфсбург – Штутгарт 0:2. Волки заблудились в лесу

Фото: Getty Images/Alex Grimm

Новина українською

Бундеслига, 15-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Штутгарт" 0:2

Голы: Мавропанос 25, Фёрстер 63

На 79-й минуте Мармуш не реализовал пенальти (перекладина)

"Вольфсбург": Кастельс – Отавио (Руссийон, 51), Борно, Лакруа, Мбабу (Баку, 67) – Вранкс (Гилавоги, 21), Арнольд – Штеффен (Лукебакио, 66), Л. Нмеча, Вальдшмидт (Ф. Нмеча, 66) – Вегорст

"Штутгарт": Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Кулибали (Фюрих, 80), Каразор, Эндо, Массимо (Штенцель, 26) – Мангаля, Фёрстер (Кемпф, 74) – Мармуш (Мвумпа, 80)

Предупреждения: Борно (24) – Ито (41), Мармуш (71)

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В статье: Штутгарт Вольфсбург
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