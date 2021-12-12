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Гениальный пас через полполя и гол 18-летнего Мусиалы. ВИДЕО обзор матча Бавария - Майнц
Смотреть видео обзор матча Бавария – Майнц, Чемпионат Германии, 11 декабря 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Бавария – Майнц, встречавшихся в 16-м туре немецкой Бундеслиги. Гости сумели забить первыми – контрвыпад завершил Онисиво. Но во втором тайме Бавария вырвала победу. Сначала Коман идеально принял пас через полполя от Корентена Толиссо, а затем точно нижний угол поразил 18-летний Джамал Мусиала. Победа позволила Баварии оторваться в турнирной таблице от Боруссии уже на шесть очков.
Бундеслига. 16-й тур
Бавария - Майнц 2:1
Голы: Коман 53, Мусиала 74 – Онисиво 22
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