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Гениальный пас через полполя и гол 18-летнего Мусиалы. ВИДЕО обзор матча Бавария - Майнц

Германия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария – Майнц, Чемпионат Германии, 11 декабря 2021

Гениальный пас через полполя и гол 18-летнего Мусиалы. ВИДЕО обзор матча Бавария - Майнц

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария – Майнц, встречавшихся в 16-м туре немецкой Бундеслиги. Гости сумели забить первыми – контрвыпад завершил Онисиво. Но во втором тайме Бавария вырвала победу. Сначала Коман идеально принял пас через полполя от Корентена Толиссо, а затем точно нижний угол поразил 18-летний Джамал Мусиала. Победа позволила Баварии оторваться в турнирной таблице от Боруссии уже на шесть очков.

Бундеслига. 16-й тур
Бавария - Майнц 2:1
Голы: Коман 53, Мусиала 74 – Онисиво 22

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В статье: Бавария (Мюнхен) Майнц Кингсли Коман Джамал Мусиала
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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belarus_1978 (Киев)
12.12.2021 в 10:21
судья только пи.. не заметил как подыграл рукой перед вторым голом....
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avatar
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2021 в 08:40
Красава!
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