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Айнтрахт - Байер 5:2. Когда 2:0 – опасный счет
Патрик Шик сделал дубль, но затем Франкфурт забил пять голов в ответ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 15-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Байер” Леверкузен 5:2
Голы: Тута 23, Линдстрем 30, Н’Дика 50, Якич 66, Соу 76 – Шик 5, Шик 22 (пен.)
“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Да Коста (Туре 85), Якич, Соу (Роде 85), Костич – Линдстрем (Хауге 46, Ленц 64), Камада (Ламмерс 87) – Борре
“Байер”: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг (Беллараби 75) – Арангис (Демирбай 66), Андрих (Паласиос 66) – Адли, Виртц (Амири 80), Диаби – Шик (Аларио 80)
Предупреждения: Фримпонг 48, Арангис 55, Инкапье 61
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