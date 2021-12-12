  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Айнтрахт - Байер 5:2. Когда 2:0 – опасный счет 
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт - Байер 5:2. Когда 2:0 – опасный счет 

Германия
(1 голосов)

Патрик Шик сделал дубль, но затем Франкфурт забил пять голов в ответ 

Айнтрахт - Байер 5:2. Когда 2:0 – опасный счет 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 15-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Байер” Леверкузен 5:2

Голы: Тута 23, Линдстрем 30, Н’Дика 50, Якич 66, Соу 76 – Шик 5, Шик 22 (пен.)

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Да Коста (Туре 85), Якич, Соу (Роде 85), Костич – Линдстрем (Хауге 46, Ленц 64), Камада (Ламмерс 87) – Борре

“Байер”: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг (Беллараби 75) – Арангис (Демирбай 66), Андрих (Паласиос 66) – Адли, Виртц (Амири 80), Диаби – Шик (Аларио 80)

Предупреждения: Фримпонг 48, Арангис 55, Инкапье 61

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига Байер (Леверкузен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Патрик Шик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...