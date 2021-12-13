Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Баварии Джамал Мусиала пропустит матч с Штутгартом и Вольфсбургом
У игрока травма
Фото: Инстаграм Баварии
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала получил травму, из-за которой может пропустить два оставшихся матча мюнхенской команды в этом году.
Как пишет пресс-служба "Баварии", у Мусиалы перелом пястной кости руки. В ближайшие дни медицинский штаб немецкого клуба проведёт обследование, чтобы определить, потребуется ли хирургическое вмешательство. Если да, то Мусиала пропустит матчи со "Штутгартом" (14 декабря) и "Вольфсбургом" (17 декабря).
В нынешнем сезоне 18-летний Мусиала провёл за "Баварию" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Клубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф
- Малиновский и Вернидуб узнали соперников. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- Петраков признался, что еще не почувствовал Довбика как человека
- "Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом