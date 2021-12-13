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Полузащитник Баварии Джамал Мусиала пропустит матч с Штутгартом и Вольфсбургом

Германия
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У игрока травма

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала пропустит матч с Штутгартом и Вольфсбургом

Фото: Инстаграм Баварии

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Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала получил травму, из-за которой может пропустить два оставшихся матча мюнхенской команды в этом году.

Как пишет пресс-служба "Баварии", у Мусиалы перелом пястной кости руки. В ближайшие дни медицинский штаб немецкого клуба проведёт обследование, чтобы определить, потребуется ли хирургическое вмешательство. Если да, то Мусиала пропустит матчи со "Штутгартом" (14 декабря) и "Вольфсбургом" (17 декабря).

В нынешнем сезоне 18-летний Мусиала провёл за "Баварию" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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