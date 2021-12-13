Томас Мюллер: Бавария играла с Зальцбургом в прошлом году, это были напряженные матчи

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Итак, жеребьевка Лиги чемпионов дубль 2: теперь у нас есть "Зальцбург", конечно, с меньшим расстоянием в плане перелета, чем "Бенфика". Мы уже играли против австрийской команды на групповом этапе в прошлом году, это были напряженные матчи. "Зальцбург" играет в футбол высокой интенсивности", — сказал Мюллер в Instagram.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ между "Зальцбургом" и "Баварией" пройдет 15 февраля на "Ред Булл Арене".