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Томас Мюллер: Бавария играла с Зальцбургом в прошлом году, это были напряженные матчи

Германия
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Футболист прокомментировал результаты жеребьевки

Томас Мюллер: Бавария играла с Зальцбургом в прошлом году, это были напряженные матчи

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Итак, жеребьевка Лиги чемпионов дубль 2: теперь у нас есть "Зальцбург", конечно, с меньшим расстоянием в плане перелета, чем "Бенфика". Мы уже играли против австрийской команды на групповом этапе в прошлом году, это были напряженные матчи. "Зальцбург" играет в футбол высокой интенсивности", — сказал Мюллер в Instagram.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ между "Зальцбургом" и "Баварией" пройдет 15 февраля на "Ред Булл Арене".

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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