Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Мюллер: Бавария играла с Зальцбургом в прошлом году, это были напряженные матчи
Футболист прокомментировал результаты жеребьевки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Итак, жеребьевка Лиги чемпионов дубль 2: теперь у нас есть "Зальцбург", конечно, с меньшим расстоянием в плане перелета, чем "Бенфика". Мы уже играли против австрийской команды на групповом этапе в прошлом году, это были напряженные матчи. "Зальцбург" играет в футбол высокой интенсивности", — сказал Мюллер в Instagram.
Первый матч 1/8 финала ЛЧ между "Зальцбургом" и "Баварией" пройдет 15 февраля на "Ред Булл Арене".
Популярное сейчас
- Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
- Клубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф
- Малиновский и Вернидуб узнали соперников. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- ТОП-матч в УПЛ, Джеррард едет на Энфилд, дерби Мадрида. Что смотреть на выходных
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 09:35 Зарубежные Мюллер – о Барселоне: Это мой клиент. Каталонцы не способны справиться с максимальной интенсивностью
- 08:07 Зарубежные "Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ
- 07:15 Зарубежные Яремчук огорчает Динамо, Барса отправляется в ЛЕ. Главные новости за 8 декабря