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Бавария хочет купить у Боруссии Беллингема
"Шмели" не хотели бы отдавать англичанина в мюнхен
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем интересует мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild. "Шмели" хотят, чтобы 18-летний игрок оставался в клубе как можно дольше.
Также сообщается, что дортмундцы не хотят отпускать футболиста в мюнхенский клуб.
Нынешний контракт Беллингема рассчитан до 2025 года.
В этом сезоне Джуд провел за "Боруссию" 23 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.
Bayern are interested in Borussia Dortmund midfielder Jude Bellingham. Like with Erling Haaland, BVB want to keep Bellingham for as long as possible, and when it's time to leave, they don't want to let him go to Munich. Bellingham is under contract until 2025 [Bild] pic.twitter.com/3Owi0vJndK— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 13, 2021
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