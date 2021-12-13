Бавария хочет купить у Боруссии Беллингема

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем интересует мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild. "Шмели" хотят, чтобы 18-летний игрок оставался в клубе как можно дольше.

Также сообщается, что дортмундцы не хотят отпускать футболиста в мюнхенский клуб.

Нынешний контракт Беллингема рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне Джуд провел за "Боруссию" 23 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.