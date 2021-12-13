  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария хочет купить у Боруссии Беллингема
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет купить у Боруссии Беллингема

Германия
(1 голосов)

"Шмели" не хотели бы отдавать англичанина в мюнхен

Бавария хочет купить у Боруссии Беллингема

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем интересует мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild. "Шмели" хотят, чтобы 18-летний игрок оставался в клубе как можно дольше.

Также сообщается, что дортмундцы не хотят отпускать футболиста в мюнхенский клуб.

Нынешний контракт Беллингема рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне Джуд провел за "Боруссию" 23 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...