Бундеслига, 16-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Бавария" 19:30

Трансляция – Megogo

Штутгарт

Удачная серия из трёх матчей позволила "Штутгарту" немного исправить своё положение в Бундеслиге, на пункт оторвавшись от зоны вылета. За этот отрезок команда Пеллегрино Матараццо переиграла претендентов на еврокубки "Майнц" (2:1) и "Вольфсбург" (0:2), между этим поделив очки с "Гертой" (2:2). С "Майнцем" повезло с реализацией (0.28 против 1.18 у "карнавальников"), но тем не менее.

Положение в таблице вполне точно отображает то качество футбола, которое демонстрируют "швабы" по ходу сезону. Но вряд ли ситуация была бы настолько тяжелой, если бы не кадровый кризис. Лучший бомбардир команды в минувшей кампании Саша Калайджич всё ещё отсутствует из-за травмы; основные вингбеки Соса и Массимо тоже в лазарете; прогресс Хироки Ито впечатляет, но японец вряд ли играл бы, будь здоровы основные центрбеки.

Бавария

У "Баварии" проблем с кадрами к концу года накопилось не меньше. Киммих в 2021-м на поле не появится, его партнёра по опорной зоне Горецку мучают проблемы с ногой. Сменщики Забитцер и Толиссо тоже под вопросом, так что в центре поля против "Штутгарта" мы можем увидеть дуэт Нианзу - Мусиала, центрбека и атакующего полузащитника. Серьёзный вызов для Нагельсманна.

Последние недели выдались для "Баварии" напряженными. Сначала пришлось серьёзно напрячься в Der Klassiker с "Боруссией" (2:3), с трудом забрав три очка. Потом мюнхенцы устроили похороны "Барселоне" (3:0), проводив их прочь из Лиги Чемпионов. Победа необязательная, но усилий было приложено немало. Это вылилось в труднейшую победу над "Майнцем" (2:1) на выходных с поздним виннером от Мусиалы.

Всё говорит о том, что "Бавария" если не на последнем, то на предпоследнем издыхании. Вопрос лишь в том, достаточно ли "Штутгарт" сейчас хорош, чтобы этим хоть как-то воспользоваться.

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Статистика и факты

Лучший бомбардир "Штутгарта" в сезоне – центрбек Мавропанос (4 гола)

Матараццо работал ассистентом Нагельсманна в "Хоффенхайме"

"Штутгарт" не обыгрывал "Баварию" дома с 2007-го года (2 ничьи, 9 поражений)

У Мюллера 10+14 в 23 матчах против "Штутгарта" за карьеру

"Бавария" забивала в 62 последних матчах Бундеслиги

Ориентировочные составы

"Штутгарт": Мюллер – Мавропанос, Ито, Кемпф – Каразор – Штенцель, Эндо, Мангаля, Кулибали – Фёрстер, Мармуш

"Бавария": Нойер – Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис – Нианзу, Мусиала – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт - Бавария от UA-Футбол

Обоюдные кадровые потери и усталость после напряженного уикенда обещают не самый интенсивный матч по меркам Бундеслиги. Но футбольные синоптики всё равно ждут голевых осадков: ведь у одних экспериментальный центр обороны против Левандовски, одержимым побить очередной рекорд Герда Мюллера; а у других гуляй-поле в опорной зоне. Прогноз: 1:3. Рекомендованная ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 1.87.