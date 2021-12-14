Бундеслига, 16-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Бавария" 0:5

Голы: Гнабри (40, 53, 74), Левандовски (69, 72)

"Штутгарт": Мюллер – Мавропанос, Антон, Кемпф – Каразор – Кулибали (Мвумпа, 63), Ито, Эндо, Мангаля (Фагир, 76) – Фёрстер (Фюрих, 63), Мармуш (Тибиди, 84)

"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 78) – Рока (Ньянзу, 75), Мусиала – Гнабри (Тилман, 75), Мюллер (Кюизанс, 78), Коман (Сане, 27) – Левандовски

Предупреждения: Каразор (64) – Дэвис (55)

Приезд Сержа Гнабри в родной город произвёл абсолютно сокрушительный эффект. Выпускник "Штутгарта" отблагодарил свою бывшую команду хет-триком, в довесок к двум результативным передачам на Роберта Левандовски. Поляк в свою очередь повторил очередной рекорд Герда Мюллера – 42 гола в Бундеслиге за один календарный год.

"Штутгарт" не играл настолько безнадёжно, как говорит счёт, но парочка системных сбоев и неудачных отрезков решили исход. Не обошлось, само собой, и без традиционной детальной подготовки от Юлиана Нагельсманна – даже на матч с аутсайдером она было на высочайшем уровне, ударив по самым слабым местам "шваб".

В первом тайме "Штутгарт" уверенно действовал на мяче, не работал только прессинг – линия обороны трусила и падала слишком низко к воротам. В итоге "Бавария" выманивала "шваб" на себя и пыталась бить в быстрых атаках. В конце концов Гнабри под конец тайма открыл счёт, после того как Сане открылся между линиями. Вторая половина началась с приличного давления хозяева, но забил снова Гнабри. Отбор на половине поля "шваб", быстрая атака и Серж вновь притаился на самом краю атаки, и снова уверенно реализовал свой шанс.

Следующие три гола были забиты в той же манере – либо после перехвата на половине "Штутграта", либо выманив "шваб" на свою половину. И с типичной для этого сезона серийностью: за 5 минут забили трижды – вот он настоящий блицкриг.

"Бавария" набирает 40 очков и увеличивает отрыв от Дортмунда. В пятницу последний тур с "Вольфсбургом" перед новым годом, но 2022-й мюнхенцы в любом случае встретят в качестве лидера.