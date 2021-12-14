Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Штутгарт – Бавария 0:5. Рекорд Левандовски и хет-трик Гнабри
"Бавария" сокрушила соперника после перерыва
Фото: Faisal HQ, Twitter
Бундеслига, 16-й тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Бавария" 0:5
Голы: Гнабри (40, 53, 74), Левандовски (69, 72)
"Штутгарт": Мюллер – Мавропанос, Антон, Кемпф – Каразор – Кулибали (Мвумпа, 63), Ито, Эндо, Мангаля (Фагир, 76) – Фёрстер (Фюрих, 63), Мармуш (Тибиди, 84)
"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 78) – Рока (Ньянзу, 75), Мусиала – Гнабри (Тилман, 75), Мюллер (Кюизанс, 78), Коман (Сане, 27) – Левандовски
Предупреждения: Каразор (64) – Дэвис (55)
Приезд Сержа Гнабри в родной город произвёл абсолютно сокрушительный эффект. Выпускник "Штутгарта" отблагодарил свою бывшую команду хет-триком, в довесок к двум результативным передачам на Роберта Левандовски. Поляк в свою очередь повторил очередной рекорд Герда Мюллера – 42 гола в Бундеслиге за один календарный год.
"Штутгарт" не играл настолько безнадёжно, как говорит счёт, но парочка системных сбоев и неудачных отрезков решили исход. Не обошлось, само собой, и без традиционной детальной подготовки от Юлиана Нагельсманна – даже на матч с аутсайдером она было на высочайшем уровне, ударив по самым слабым местам "шваб".
В первом тайме "Штутгарт" уверенно действовал на мяче, не работал только прессинг – линия обороны трусила и падала слишком низко к воротам. В итоге "Бавария" выманивала "шваб" на себя и пыталась бить в быстрых атаках. В конце концов Гнабри под конец тайма открыл счёт, после того как Сане открылся между линиями. Вторая половина началась с приличного давления хозяева, но забил снова Гнабри. Отбор на половине поля "шваб", быстрая атака и Серж вновь притаился на самом краю атаки, и снова уверенно реализовал свой шанс.
Следующие три гола были забиты в той же манере – либо после перехвата на половине "Штутграта", либо выманив "шваб" на свою половину. И с типичной для этого сезона серийностью: за 5 минут забили трижды – вот он настоящий блицкриг.
"Бавария" набирает 40 очков и увеличивает отрыв от Дортмунда. В пятницу последний тур с "Вольфсбургом" перед новым годом, но 2022-й мюнхенцы в любом случае встретят в качестве лидера.
Популярное сейчас
- "Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова
- Динамо U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
- Еще и этим проиграть? Дженоа - Салернитана. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 14.12.2021
- Райола о ФИФА: Я не знаю, почему мы отдаем власть этой коррумпированной лавочке
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО