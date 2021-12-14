Бундеслига. Козлы сожрали волков, Майнц разгромил Герту

Бундеслига, 16-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Кёльн" 2:3

Голы: Л. Нмеча (8), Вегорст (51) – Модест (34, 89), Ут (73)

"Кёльн" совершил чудесный камбек в выездном матче с "Вольфсбургом". Дважды уступая в счёте по ходу игры, "козлы" сумели вырвать 3 очка на предпоследней минуте. Главным героем встречи стал Антони Модест, записавший на свой счёт очередной дубль, включая победный гол. Это уже третий дубль французского ветерана в 4 последних встречах.

"Вольфсбург" дважды выходил вперёд за счёт своего единственного рабочего инструмента – контратак. Но в остальном "волки" выглядели откровенно слабо, за что в итоге и поплатились. "Кёльн" забомбардировал штрафную площадь хозяев навесами, дважды нашёл темную голову Модеста и увёз справедливую победу.

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Герта" 4:0

Голы: Ли (19), Хак (41), Видмер (49), Боэтиюс (79)

"Майнц" хладнокровно разобрался с "Гертой", нанеся столичной команде первое поражение под руководством Тайфуна Коркута. Команда Бо Свенссона возвращается в зону еврокубков.

Первым делом "карнавальников" закрыли главное оружие сопернику – Стевана Йоветича. Черногорец забил трижды в двух прошлых турах, но сегодня был наглухо прикрыт – всего 10 касаний мяча и один неточный удар после быстрого выпада.

Разгром же обеспечили классические фланговые перегрузы с дальнейшим переводом на противоположный край. Именно с перевода слева направо были забиты голы Ли и Видмера.

Билефельд, "Шюко-Арена"

"Арминия" – "Бохум" 2:0

Голы: Окугава (51), Виммер (69)

"Арминия" добыла очень важную победу с точки зрения борьбы за выживание. Перед встречей с "Бохумом" у билефельдцев было в два раза меньше очков, нежели у новичка Бундеслиги (10 против 20). Вторая виктория в сезоне мигом не вывела команду Франка Крамера из зоны вылета, зато позволила существенно улучшить своё положение.

Исход встречи решил хавбек хозяев Патрик Виммер. 20-летний полузащитник сначала ассистировал на Окугаву, найдя голову японца точным кроссом, а затем сам забил из неочевидной позиции после корнера. Гости же так и не нашли чем на это ответить. 2:0.